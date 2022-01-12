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Mozilla предупредит пользователей Facebook о слежке

Текст:   Виктория Чернышева
12.01.2022,  
22:23
Фото: blog.mozilla.org Фото: blog.mozilla.org
Фото: blog.mozilla.org

Компания Mozilla - разработчик браузера Firefox, вместе с некоммерческой организацией The Markup, объявили о новом проекте - исследовании методов отслеживания и сбора данных Facebook.

Как сообщается в блоге Mozilla, пользователям предложено загрузить аддон (дополнение) Facebook Pixel Hunt, который входит в платформу Rally. Это даст возможность собрать информацию о том, как Facebook отслеживает взаимодействие пользователей с контентом и прочими данными, которые собирает соцсеть, а также узнать, с кем именно она ими делится.

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Известно, что эта информация используется для таргетирования рекламы, подбора рекомендаций и распространения определенного контента.

Платформа обмена данным Rally была создана Mozilla в 2021 году для того, чтобы вернуть контроль над ресурсами, которые скрывают, как именно они используют данные пользователей.

"Такой инструмент, может объединить силы разных сообществ людей, чтобы получить представление об одной из самых непрозрачных частей Интернета, которая оказывает сильное влияние на нашу жизнь и на общество. Это редкая возможность приоткрыть завесу над методами отслеживания и сбора данных Facebook", - заявил руководитель отдела продуктов Rally в Mozilla Тед Хан.

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