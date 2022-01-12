Музеи Вены открыли отдельный аккаунт из-за блокировок шедевров в стиле "ню"

Цензура в соцсетях вроде Facebook и TikTok стала настолько давящей, что музеи Вены в знак протеста открыли аккаунт "только для взрослых" на платформе OnlyFans.

"Поклонение Венере" кисти Рубенса цензуру соцсетей не пройдет.

Там они смогут свободно выкладывать репродукции картин Шиле, Модильяни и Рубенса, не опасаясь блокировки за "обнаженку". Об этом пишет The Guardian. "Хотите полюбоваться формами на полотнах Эгона Шиле? Хотите разглядеть каждую черточку рубенсовской женщины? Хотите увидеть Венеру? Венера раздевается на OnlyFans", - гласит полушутливый ролик венских музеев, созданный совместно с Советом по туризму австрийской столицы.

Более ста лет назад художники прогрессивного объединения "Венский сецессион" провозгласили принципы свободного искусства. По иронии судьбы потомкам приходится стыдливо прятать их шедевры от цензоров виртуального пространства.

Музейщики признают, что уже устали от ханжества соцплатформ, которые порой могут забанить не только работы современных фотографов и художников, но и классику. Например, художественное собрание Альбертина не решается продвигать онлайн-работы с нынешней выставки итальянского портретиста Амедео Модильяни, которые могут счесть слишком откровенными. В свое время досталось даже старому доброму Питеру Паулю Рубенсу. Модераторы "Инстаграма" сочли непристойными и "противоречащими принципам сообщества" его изображения обнаженной натуры.

В 2018 году, на столетие со дня смерти Шиле, венский музей Леопольда буквально бился за право продвигать постеры с репродукциями экспрессиониста в Германии и Британии - там отказались размещать их на автобусных остановках, в метро и на фасадах зданий "без купюр". Отдельные части тела персонажей пришлось стыдливо прикрыть баннерами с надписью "Приносим извинения. Сделано 100 лет назад, но все еще слишком дерзко".

Соцсети блокируют классические картины за "обнаженку"

А в этом году ролик того же музея с картиной "Любовники" Коломана Мозера был отклонен "Фейсбуком" и "Инстаграмом" как "потенциально порнографический". Апофеозом абсурда стало удаление "Фейсбуком" фотографии доисторической Венеры Виллендорфской. Статуэтку, которой более 25 тысяч лет, алгоритмы соцсети посчитали "порнографией".

Как вам это?

Дмитрий Озерков, заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа, руководитель проекта "Эрмитаж 20/21":

- Мне кажется, что любой запрет порождает ответную реакцию. Чем более пуританское общество, тем больше и резче запреты будут нарушаться. Конечно, именно музеи здесь находятся на передовой, так как именно художники и музейщики постоянно тестируют границы общества. Этот тест и есть культура.

Поэтому любое действие порождает противодействие. Когда мы показываем выставку современного искусства, всегда есть "за" и "против". И именно музеям общество делегировало право определить границы порока.