13 января на экраны России и Беларуси выходит мультфильм "Даже мыши попадают в рай" - победитель детского киноконкурса "Лістападзік" XXVII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад".

История в мультфильме крутится вокруг двух смертельных врагов- маленького мышонка и лиса, которые после несчастного случая оказываются в раю для зверей. Расставшись со своими инстинктами, они становятся лучшими друзьями. Их мечта не разлучаться после возвращения в земной мир сбывается, но мышонок и лис меняются ролями. Кажется, что природа возьмет свое, но благодаря силе дружбы им удается осуществить то, что казалось невозможным.

Фильм - интригующий и добрый. Его главный герой - мышонок, которому необходимо обрести душевную стойкость и отвагу. Его отец был очень смелым. Он не боялся никого даже огромных животных. Но одно такое событие привело к трагическим последствиям. Отец скончался и ему даже поставили памятник. В конечном итоге он стал легендой для всех оставшихся. Оказывается не только люди, но и все живые существа размышляют о том, куда попадут после смерти.

Мультфильм совместно создали Чехия, Франция, Словакия и Польша. Во главе проекта - режиссеры Ян Бубеничек и Дениза Гриммова.

- На мой взгляд, -это потрясающая картина. Она уникальна даже для фестиваля, где достаточно много качественной анимации. Редко бывают такие фильмы, - считает белорусский режиссер Александр Ленкин.

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" проходил с 20 по 26 ноября 2021 года. Учредители - Министерство культуры и Мингорисполком, организатор - Национальная киностудия "Беларусьфильм".