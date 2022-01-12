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12.01.2022 08:57
Рубрика: В мире

На улицы английского городка выехало такси-бронетранспортер

Текст: Владимир Баршев, Александр Гасюк
Российская газета - Неделя № 5(8653)
Таксист из английского города Норидж по имени Мерлин Бэчелор использует для перевозки клиентов настоящий бронетранспортер, который стал популярным средством для поездок на различные мероприятия.
Британец Мерлин Бэчелор переделалэтот броневик в такси. Фото: @esquirees / instagram.com

"Такси-танк", как окрестили необычное средство частного извоза местные СМИ, с грохотом колесит по улицам Нориджа, развозя гостей на выпускные вечера, свадьбы, похороны и другие события. Стоимость одной поездки для десяти человек в чреве конверсированного под гражданские нужды американского БТР M113 составляет тысячу долларов. Его гусеницы обклеены толстой резиной, чтобы не крушить дорожное покрытие.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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При этом на приобретение самого бронетакси и его ремонт владелец потратил порядка 35 тысяч долларов. По словам Бэчелора, покупка завершившего военную карьеру БТР была совершена совершенно легально через интернет. И действительно, на первом выданном поисковиком на соответствующий запрос английском сайте под названием tanks-alot.co.uk можно найти с десяток актуальных предложений о продаже бывшей в употреблении бронетехники. Например, к приобретению доступны состоявшие на вооружении армии Соединенного Королевства в 1960-1970-е годы основные боевые танки "Чифтен" по цене от 18 до 50 тысяч фунтов или более новые танки "Центурион" за 170 тысяч фунтов. Разумеется, все железные монстры полностью разоружены. Изначально закупленная энтузиастом Мерлином Бэчелором в целях собственного развлечения бронетехника быстро привлекла внимание друзей и соседей таксиста, которые все чаще начали просить их покатать.

Как вам это?

В России на бронетранспортере по дорогам общего пользования не поездишь. БТР у нас колесное транспортное средство, но негабаритное - ширина более 2,5 метра.

Поэтому на дороги может выезжать только по специальному разрешению, которое надо получать в ГИБДД.

На видео с английским таксистом видно, что его бронетранспортер на гусеницах, поэтому по нашим меркам это скорее БМП (боевая машина пехоты) или БМД (боевая машина десанта). А c гусеницами на российские дороги выезд запрещен.

Из всех наших военных броневездеходов на дороги общего пользования может свободно выезжать "Тигр". Но он и выглядит как обычный американский Hummer. На него нужны обычные автомобильные права, но категории "С". А из необычной техники - БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина). Это тоже, по сути, колесный трактор, и на него нужны тракторные права, но категории "С". Впрочем, чтобы выехать на нем на дороги общего пользования, придется еще его оттюнинговать.

А именно поставить дополнительные окна, чтобы обеспечить обзорность с места водителя 120 градусов, оборудовать габаритными огнями и поворотниками. Вот тогда, после постановки на учет в Гостехнадзоре, можно на такой машине и к отделению ЗАГСа подъехать.

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