Насколько полезны курсы личностного роста?

Популярность курсов по прокачке и поиску своего "я", личностному росту и прочим сопутствующим направлениям в Москве за год выросла в два раза. Об этом свидетельствует количество предложений на онлайн-досках объявлений: бизнес-тренеры предлагают как индивидуальные консультации, так и работу в команде. В зависимости от своей раскрученности и опыта коучи в среднем выставляют ценники от 1 до 15 тысяч рублей за тренинг. Помогает ли прокачка в реальности, или это типичное проявление инфоцыганства?

Не так давно "ВКонтакте" в друзья постучался интеллигентного вида бородач. Имя и фамилия мне ни о чем не говорила. Первоначально было ощущение, что это один из представителей легиона пиарщиков, бомбящих журналистские почты и WhatsApp. Уже хотел было отклонить заявку, как вдруг рассмотрел лицо внимательно: ну и дела, это ж мой бывший одноклассник. Учились с ним вместе один или два года. Все это время Кирилл был воплощением интеллигентности и скромности: хорошо учился, все работы сдавал вовремя, ни в каких нехороших излишествах замечен не был. Как, впрочем, и в лидерах учебы или коллективных мероприятий. И вот сейчас Кирилл окончил психологический факультет и стал... тренером. Один из первых его курсов был посвящен поиску и прокачке собственного "я". И заодно - раскрутке собственного бизнеса. Самое удивительное, что Кирилл никогда грандиозной корпорации не создавал. Зато составил авторскую методику, по которой личностный рост, а соответственно, и реализация коммерческих амбиций обеспечены.

"Часто бывает: ищешь свою миссию, пробуешь то одно, то другое, - рассказывает Кирилл. - А внутри человека всегда есть голос, который точно знает, что нужно делать. Вопрос лишь в том, как выйти с ним на связь". Надо сказать, что многое во взгляде Кирилла на жизнь привлекло не только меня: в портфолио молодого тренера - фотографии целых залов, которые он собирал в достаточно молодом возрасте. То есть приходят компании единомышленников, коллег, которым интересны новые денежные цели, продвижение в интернете.

На подобных тренингах участники работают в группах: выполняют задания, делясь на команды. И вот тут возможны "сюрпризы". Например, в соцсетях несколько студентов рассказали, как получили "домашку", направленную на прокачку своего "я". Подойти и обнять незнакомого человека. Или - позвонить в дверь незнакомого соседа желательно после 21.00 и завести разговор. И вроде бы как это должно существенно продвинуть ваши навыки коммуникации. Впрочем, пишут слушатели курсов личностного роста, далеко не все в итоге реагировали нормально: в лучшем случае на лицах обнимаемых была растерянность. А одна из студенток чуть не загремела в полицию: ей поставили задачу убирать за посетителями фудкорта в ТЦ. В общем-то штатным уборщикам от этого только плюсы, но они все равно на всякий случай пожаловались администрации.

В январе этого года стартуют десятки популярных курсов, где в той или иной степени предлагается прокачать свое "я". Причем из-за нелегкой эпидемиологической ситуации многие из них проводятся в онлайн-режиме на YouTube и других платформах. Средняя продолжительность марафона - две недели. Впрочем, бывают и трехмесячные интенсивы и даже годовые. Более того, эта учеба доступна даже тем, у кого на данный момент ощутимая нехватка денег - многие образовательные программы продаются в рассрочку. Один из самых бюджетных вариантов обучения, который удалось найти, стоит 24 500 рублей, продолжительность - 2 месяца. Если всей суммы сразу нет, можно внести 2042 рубля и до следующего платежа прокачиваться спокойно. Тем более что анонс курса выглядит весьма многообещающе. "Вы научитесь управлять своими эмоциями, влиять ими на окружающих, предотвращать и разрешать конфликты, справляться со стрессом и выгоранием. Поймете, как точно угадывать поведение собеседника, убеждать и вызывать доверие. Сможете легко наладить отношения с коллегами и начальством", - говорят составители программы.

Прокачивать свое "я" можно уже и в рассрочку. Всего 2 тысячи рублей - и ты "в теме" до следующего платежа

Но самый главный вопрос слушателей и комментаторов: можно ли проверить, выросло ли ваше личное "я" после пройденного курса? И если да, то по каким параметрам? "Зачастую "пропуск" на такие тренинги просто приобретается в интернете, скажем, в Instagram, - отметил юрист Вадим Варданян. - И соответственно, не заключается никаких договоров. Формулировки итоговых результатов нередко бывают абстрактными". То есть два разных человека могут по-разному воспринимать один и тот же результат. "У нас только начали развиваться отношения с мужчиной, мы жили вместе, формировалась семья, - рассказывает в соцсетях теперь уже бывшая невеста москвича, сходившего на тренинг по ее же настоянию. - И вот он позвонил с тренинга и сказал, что у него есть домашнее задание. По приезде выяснилось, что ему нужно было здесь и сейчас решить со мной расстаться, ничего не обсуждая. Не терять на это время, так как двигаться нужно вперед. И еще обязательно нужно быть стойким в своем решении, принятом там, перед всеми, не идти ни на какие разговоры. Иначе как он своих целей будет добиваться потом?" Вот и получилось, что цель-то вроде достигнута: мужик "вырос". Но стало ли ему от этого легче?

На рынке коучей, жизненных учителей и агрономов успеха появились и инфоцыгане - обыкновенные шарлатаны с "подвешенным языком". Незадолго до праздников документальный фильм о них выпустила Ксения Собчак. Чем тут же вызвала бурную хайповую дискуссию. Тем более что блогер-телеведущая почти тут же запустила анонс своего собственного, уже "честного" курса. Между тем главный вопрос: как же отличить обычного "говоруна" от эксперта, так и остался без ответа. По мнению блогера-миллионника Ярослава Брина, которое он озвучил в одном из недавних роликов на YouTube, главная задача для студентов - учиться не чему-то целому, а отдельным компетенциям. Например, курс "Как стать счастливым" почти заведомо пустая трата денег. Хотя и после него в течение некоторого времени можно будет чувствовать определенный духовный подъем, но эффект окажется эфемерным. И совсем другое дело, если эксперт предлагает, например, освоить тот или иной бухгалтерский процесс. Или методологию мультимедийной графики. Показательна будет и документация коуча, а не только отзывы, считает столичный юрист Александр Коноваленко. В частности, стоит поинтересоваться, есть ли у тренера лицензия на образовательную деятельность. Большинство инфоцыган стремятся не отвечать. А следовательно, и не за чем спешить "золотить ручки": они ваш успех точно не построят.

Кстати

Мотивационные ораторы - одна из самых востребованных профессий за рубежом. Например, Энтони Роббинс - выходец из бедной американской семьи - сколотил на этом поприще состояние около полмиллиарда долларов.

Но на нашу российскую почву теории и практики "успешного успеха" не всегда ложатся гладко. Например, первый визит Тони Роббинса в Россию и его выступление в спорткомплексе "Олимпийский" по цене от 30 до 500 тысяч рублей за билет в прессе окрестили "лохотроном". В самом деле, мягко скажем, далеко не каждый отдавший деньги вышел из зала успешным. Возможно, это от того, что помимо способности слушать и получать готовые рецепты надо развить в себе желание что-то делать хотя бы для своего блага?