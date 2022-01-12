Названа причина смерти телеведущего Михаила Зеленского

Согласно предварительной версии, причиной смерти 46-летнего российского телеведущего Михаила Зеленского в Доминикане мог стать инсульт.

Как передают "Вести FM", все произошло внезапно: "Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли. По предварительным данным - инсульт".

"Интеллигентный, образованный, очень добрый, суперпрофессиональный... Просто невозможно поверить в то, что его больше нет. Всего-то 46 лет. Наши самые искренние соболезнования родным и близким", сказано в некрологе.

Работал на каналах "ТВ Центр", "Россия", "Россия 24", "Культура". Снимал документальное кино.