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Названа причина смерти телеведущего Михаила Зеленского

Новости
    12.01.2022, 10:34
Текст:   Олег Усков

Согласно предварительной версии, причиной смерти 46-летнего российского телеведущего Михаила Зеленского в Доминикане мог стать инсульт.

Как передают "Вести FM", все произошло внезапно: "Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли. По предварительным данным - инсульт".

"Интеллигентный, образованный, очень добрый, суперпрофессиональный... Просто невозможно поверить в то, что его больше нет. Всего-то 46 лет. Наши самые искренние соболезнования родным и близким", сказано в некрологе.

Работал на каналах "ТВ Центр", "Россия", "Россия 24", "Культура". Снимал документальное кино.

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