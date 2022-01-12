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Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане

Новости
    12.01.2022, 01:37
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

В возрасте 46 лет скончался популярный российский телеведущий Михаил Зеленский.

Шоумен скончался на отдыхе в Доминикане, - об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в этой стране. Обстоятельства трагедии пока не уточняются.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. Позже его семья переехала в Хабаровск, где Михаил поступил в Хабаровский медицинский институт и Хабаровский институт физической культуры, совмещая учебу с работой диджеем на "Радио А".

В 1996-м, вернувшись в Москву, Зеленский поступил в Московский институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания - на курсы телерадиоведущих.

Длительное время работал на канале "Россия 1", где вел программы "Вести-Москва" и "Прямой эфир". На канале "Культура" Зеленский вел передачу "Билет в Большой", был обозревателем канала и ведущим программы "Новости культуры". Ранее Зеленский вел новости на "ТВ Центр" и работал в эфире "России-24". Преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".

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