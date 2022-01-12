Несколько полицейских пострадали в ходе акций протеста у парламента Болгарии

Как минимум четверо полицейских пострадали во время акции протеста против введения "зеленых сертификатов", которая прошла в столице Болгарии возле здания парламента. Как сообщили в МВД республики, была предотвращена попытка проникновения в здание Национального собрания, в результате которой пострадали четверо стражей порядка.

Полиция призвала протестующих выражать свое мнение мирно, не нарушая общественного порядка.

Как ранее сообщало агентство ТАСС, в манифестации приняли участие несколько тысяч человек. Участники акции выступили против "зеленых сертификатов", требуя возвращения к нормальному образу жизни. По их словам, использование таких паспортов превращает вакцинацию из добровольной в принудительную.

Примечательно, что акция была организована на фоне резкого роста числа зараженных коронавирусом.