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12.01.2022 18:12
Рубрика: В мире

Несколько полицейских пострадали в ходе акций протеста у парламента Болгарии

Текст: Юрий Когалов

Как минимум четверо полицейских пострадали во время акции протеста против введения "зеленых сертификатов", которая прошла в столице Болгарии возле здания парламента. Как сообщили в МВД республики, была предотвращена попытка проникновения в здание Национального собрания, в результате которой пострадали четверо стражей порядка.

Болгария выступила против размещения сил НАТО на восточном фланге

Полиция призвала протестующих выражать свое мнение мирно, не нарушая общественного порядка.

Как ранее сообщало агентство ТАСС, в манифестации приняли участие несколько тысяч человек. Участники акции выступили против "зеленых сертификатов", требуя возвращения к нормальному образу жизни. По их словам, использование таких паспортов превращает вакцинацию из добровольной в принудительную.

Примечательно, что акция была организована на фоне резкого роста числа зараженных коронавирусом.

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