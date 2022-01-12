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Нижегородские ученые доказали, что необязательно ходить в ногу, чтобы раскачать мост

12.01.2022 / 03:10
Возможно, скоро на мосты будут пускать только определенное число пешеходов. Фото: iStock
Возможно, скоро на мосты будут пускать только определенное число пешеходов. Фото: iStock
Разрушить мост может не только колонна солдат, марширующих в ногу, но и пешеходы, шагающие вразнобой. Это впервые доказали на математической модели нижегородские ученые в сотрудничестве с коллегами из университетов Кембриджа, Бристоля и Лестера.

- Импульсом к работе стали измерения колебаний подвесного Клифтонского моста в Бристоле, нашего соавтора, профессора Бристольского университета Джона Макдональда, - рассказал заведующий лабораторией Института информационных технологий, математики и механики Университета Лобачевского Игорь Белых. - Он в 2003 году зафиксировал, что во время праздника воздушных шаров, когда мост был закрыт для автомобилей, перемещение беспорядочной толпы вызвало колебания на неожиданных частотах.

Фото: Пресс-служба РКЦ
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Подобные случаи колебания мостов без видимой синхронизации шагов пешеходов также наблюдались в Париже в 1999 году, в аэропорту Сингапура в 2002-м, в Португалии в 2020 году. Гипотезу, что несинхронные движения по мосту могут раскачивать мосты, Игорь Белых проверял на подвесных мостах в Непале.

- Представим, что два пешехода одинакового роста и веса идут по мосту, - говорит он. - В какой-то момент один опирается на левую ногу, а второй - на правую. Оказывается, что сила, толкающая мост вправо, будет немного больше, чем компенсирующая, направленная в противоположную сторону. А если людей больше двух, то может появиться сила, которая и раскачает мост. При этом пешеходы остаются несинхронизованными, одни только начинают двигаться, другие уже заканчивают.

В своей работе ученые показали, как рассчитать критическое число пешеходов и диапазон опасных частот для конкретного моста. Эта сложная задача требует использования суперкомпьютеров. Расчеты позволяют оценить уровень демпфирования в зависимости от размеров и свойств моста. Работа опубликована в журнале Nature Communication.

Справка "РГ"

Первые задокументированные случаи крушения мостов связаны с прохождением по ним солдат: Broughton Suspension Bridge разрушился в 1830-м, а в 1850 году при крушении моста в Анже погибли 226 французских солдат. С тех пор и предписано, что солдаты не должны идти в ногу по мосту.

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Фото: Пресс-служба РКЦ

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