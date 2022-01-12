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12.01.2022 09:32
Рубрика: В мире

Новая Зеландия планирует отказаться от курения к 2025 году

Текст: Константин Волков, Татьяна Замахина
Российская газета - Неделя № 5(8653)
Правительство Новой Зеландии опубликовало на своем сайте план по постепенному отказу от курения по всей стране к 2025 году.

Если в будущем году власти примут соответствующий закон, то любой, кто родился после 2008 года, не сможет покупать табачные изделия. Кроме того, купить такую продукцию можно будет только в некоторых специализированных магазинах (сейчас около 8 тысяч магазинов продают сигареты и табак, а после реформы их останется порядка 500 на всю страну). Табачные изделия с высоким содержанием никотина и вовсе окажутся запрещены к продаже.

Фото: iStock
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Замминистра здравоохранения Айша Верралл представила этот план в парламенте. Как сказано в документе, задача - "сократить доступность, привыкание и привлекательность" курения табака. Также Верралл отметила: "Мы хотим быть уверены, что молодые люди никогда не начнут курить".

Эксперты и врачи уже назвали планы правительства "самыми передовыми в мире" и выразили надежду, что подобные шаги "снизят зависимость молодежи от никотина". В настоящее время в Новой Зеландии курят около 13 процентов населения (в 1983 году было 34 процента). Власти запланировали сократить к 2025 году число курящих до 5 процентов от численности населения. При этом не все в Новой Зеландии согласны с правительственной инициативой. Как пишет местное новостное издание Stuff, ограничения могут стимулировать появление черного рынка табачных изделий.

Как вам это?

Алексей Куринный, зампред Комитета Госдумы по охране здоровья:

Быстро реализовать эту концепцию точно не получится - ни в Новой Зеландии, ни у нас. Такой запрет в настоящее время неосуществим. Но стремиться к этому надо. Может быть, такие ограничения вводить не в отношении тех, кому 14 лет, а тех, кому год-два. Тогда через 15-16 лет мы можем прийти к ситуации, когда табакокурение окажется вне закона. Постепенное искоренение этой вредной привычки должно происходить. Ведь если мы говорим о вреде табака, это огромные государственные и человеческие потери. Среди таких медленных мер - постепенное увеличение стоимости, снижение доступности табака, перекрытие его нелегальной доставки в РФ. Одновременно - пропагандистская кампания. Когда такая госполитика приведет к тому, что процент курильщиков станет незначительным, тогда, я считаю, и будет иметь смысл вводить такие меры, как предлагают в Новой Зеландии.

В мире Океания Новая Зеландия Борьба с курением

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