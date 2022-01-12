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12.01.2022 17:17
Рубрика: Общество

Объем обработки отходов в России достиг 40,6%

Текст: Василий Кошкин

Более 40% твердых коммунальных отходов было отправлено на сортировку в 2021 году. Об этом сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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"По данным федеральной схемы обращения с отходами, ежегодно в России в среднем образуется 59,7 млн тонн отходов. При этом, по данным регионов, уровень обработки, то есть сортировки, составил 40,6%. Это на 10% выше, чем в 2020 году (тогда цифра была на уровне 30%)", - отметил он.

Всего в 2021 году в 34 регионах ввели в эксплуатацию 61 объект обращения с отходами, из них 33 объекта сортировки и 11 комплексных объектов с сортировками. По словам Буцаева, общая мощность объектов обработки, которые ввели в прошлом году, составляет 5,35 млн тонн.

При этом общие мощности объектов обработки в стране составляют 28,9 млн тонн.

"РЭО оказывает финансовые меры поддержки для инвесторов в инфраструктур обращения с отходами. В 2021 году мы профинансировали пять проектов на 6,1 миллиарда рублей", - добавил глава Российского экологического оператора

Согласно национальному проекту "Экология", к 2030 году уровень сортировки в России должен достичь 100%. При этом доля захоронения должна снизиться на 50%.

Общество Экология

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