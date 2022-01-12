Онищенко объяснил разные показатели заболеваемости COVID в РФ и в США

Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал более низкие показатели по заболеваемости COVID в России по сравнению с данными из США. По его мнению, на эти цифры повлияло то, что в России только закончились новогодние праздники и люди только выходят на работу, а в западных странах празднование Рождества уже давно позади.

"У нас есть фора, мы только вышли на работу, своевременное поручение дано - разработать меры", - передает РИА Новости слова Онищенко.

При этом он напомнил о важности вакцинации.

"Если мы сейчас сделаем так, что у нас коллективный иммунитет не 63% будет, а мы доведем его хотя бы до 70%, убедив нацию прививаться и ревакцинироваться, то это снизит", - под-черкнул он.