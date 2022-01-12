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12.01.2022 00:01
Рубрика: Власть

Опубликован сборник лучших работ по доказательной политике в госуправлении

Текст: Василий Кошкин

Счетная палата опубликовала сборник лучших практик и инициатив доказательного принятия управленческих решений. Это разрабатываемые или уже применяемые органами власти подходы, в основе которых лежат научно-исследовательские методы, сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС
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В сборник вошли работы победителей первого конкурса по доказательной политике, который прошел в 2021 году. В нем приняли участие более 40 команд государственных и муниципальных служащих со всей страны.

Отбор победителей проходил по трем номинациям: моделирование, оценка эффектов и социологические методы для оценки государственной политики. В сборник вошли девять решений региональных и федеральных органов власти, которые получили самые высокие оценки конкурсной комиссии. В числе победителей - Минфин, Комитет финансов Санкт-Петербурга, Администрация Главы Республики Бурятия и Правительство Республики Бурятия, Минтруд Новгородской области и другие органы власти.

"Проекты победителей конкурса важны как примеры доказательной политики и как возможность обсуждать проблемы и препятствия для развития. Мы надеемся, что конкурс Счетной палаты по доказательной политике станет площадкой для общения и обмена опытом применения исследовательских методов для поиска и внедрения результативных решений. Практика таких доказательных решений еще в самом начале пути, с ее развитием будет появляться больше информации о том, с каким эффектом тратятся бюджетные деньги", - заявила директор департамента методологии и исследований Счетной палаты, председатель конкурсной комиссии Дарья Цыплакова.

Ранее глава ведомства Алексей Кудрин отмечал, что Счетная палата может стать драйвером развития доказательных подходов. "Мы хотим организовать площадку для диалога на всех уровнях и обозначить стандарты государственного управления, к которым стоит стремиться и которые задаются лучшими практиками наиболее сильных команд на государственной службе", - заявил Кудрин.

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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