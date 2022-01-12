Первое за два года заседание Совета Россия - НАТО началось в Брюсселе

Российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Александром Грушко прибыла в здание штаб-квартиры Альянса в Брюсселе для участия в заседании Совета Россия - НАТО. Это первая подобная встреча за два года.

Как обращает внимание ТАСС, Грушко перед началом заседания поздоровался за руку с руководителем американской делегации замгоссекретаря Уэнди Шерман, а с остальными участниками встреч - генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и постоянными представителями стран 30 стран НАТО - по новым правилам, появившимся в период пандемии, соприкосновением кулаков.

Как ранее заявил РИА Новости Грушко, Россия отправляется на заседание "с абсолютно реалистичными ожиданиями и надеждой все-таки на то, что это будет серьезный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности". "Мы нацелены на достижение результатов в виде и самого переговорного процесса, и договоренностей, о которых мы заранее информировали с точки зрения изложения нашей позиции, не вижу повода для тревоги", - отметила со своей стороны официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

А замглавы МИД Сергей Рябков, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с США в Женеве, напомнил о ключевом вопросе: Россия настаивает, чтобы альянс не принимал новых членов и отказался от озвученного на саммите в Бухаресте в 2008 году намерения принять в альянс Украину и Грузию. Кроме того, Москва требует, чтобы НАТО не размещала неподалеку от наших границ вооружения, способные поражать цели на российской территории, отказалась от угрожающего России материально-технического освоения территории стран, которые присоединились к альянсу после подписания Основополагающего акта Россия - НАТО в 1997 году. Американская сторона пока решительно возражает против и нерасширения НАТО, и отказа от размещения ударных средств, и возврата к ситуации 1997 года.