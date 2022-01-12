Первый день Гайдаровского форума: 40 тем от экспорта и цифровизации до строительства и ЖКХ

13 января в стенах Президентской академии откроется Гайдаровский форум 2022, организованный при поддержке Правительства Российской Федерации. Форум традиционно станет первым деловым мероприятием года и задаст ключевые векторы общественной повестки на текущий год. Организаторами Форума выступают Президентская академия, Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Одной из основных тем первого дня Гайдаровского форума станет переосмысление системы здравоохранения в контексте последствий пандемии. Новые форматы лекарственного обеспечения, уроки, вынесенные регионами за время пандемии, борьба с хроническими неинфекционными заболеваниями, повышение эффективности системы обеспечения орфанных пациентов - ведущие эксперты обсудят эти и многие другие вопросы.

В центре внимания экспертов Форума - также развитие национальной системы образования. Представители органов публичной власти, лидеры ведущих компаний, руководители крупнейших образовательных учреждений поговорят о последних мировых и локальных трендах на рынке образования, а также о возможностях и непростых вызовах, которые стоят перед его участниками.

В 2022 году исполняется 30 лет с момента становления российской рыночной экономики. За это время статус России как рыночной экономики был признан ведущими развитыми экономиками мира, а сама страна вступила в ВТО. Столь значимой теме на Форуме будет уделено особое внимание. Спикеры оценят историю успеха отечественного рынка, поговорят о его особенностях и ключевых вызовах прошедших лет, а также обсудят повестку развития рыночной экономики на следующие 30 лет.

Среди других ключевых сессий первого дня Гайдаровского форума: Международная кооперация и экспорт: приоритеты; Стратегия социального развития России: среднесрочные приоритеты; Научно-образовательные центры: надежда или головная боль региона; Приоритеты стратегии строительной области и ЖКХ; Как развивать бюджетный федерализм?; Облачный капитализм; Устойчивое развитие: вызовы, угрозы и возможности для туриндустрии; А также: этика цифровизации, новый подход к государственно-частному партнерству, социальное предпринимательство, интеграционный потенциал Евразийского рынка, инвестиционное развитие регионов, устойчивое развитие сельского хозяйства и многие другие.

Онлайн-трансляция всех мероприятий будет доступна на официальном сайте Форума.