Песков оценил перспективы новой встречи по Донбассу

Заключать новые договоренности по Донбассу нет смысла, пока не выполнены прежние, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал журналистам заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева к решениям по деэскалации напряженности в Донбассе во время нового саммита "нормандской четверки".

"Российская сторона тоже готова предметно договариваться, но перед тем, как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договоренности", - заявил Песков. По его мнению, "грузить новые неисполнимые договоренности на неисполненные договоренности" - неправильная практика.

Отвечая на вопрос о возможных сроках проведения подобного саммита, он заявил: "Намеки на эту встречу никогда не исчезали, они есть всегда, но понимания по конкретным срокам по такой встрече нет по тем причинам, о которых я говорил".