Песков: Процесс вывода миротворцев из Казахстана координирует ОДКБ

Вся процедура вывода миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана координируется руководством организации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это решает ОДКБ", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему российская часть контингента покидает Казахстан последней. Представитель Кремля напомнил при этом, что ввод миссии ОДКБ также проходил не одномоментно. "Она тоже развертывалась в течение определенного количества дней. Но в данном случае это все координируется ОДКБ, поэтому это не вопрос только к РФ", - подчеркнул он.

По мнению Пескова, решение президента Казахстана о выводе миротворческого контингента "говорит о том, что была достаточно эффективная миссия, чтобы в сжатые сроки помочь нашим казахстанским друзьям справиться с теми проблемами, которые возникли".