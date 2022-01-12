Песков прокомментировал планы Канье Уэста встретиться с Путиным

Администрация президента "не является визави" музыканта Канье Уэста, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о желании исполнителя встретиться с российским лидером.

Ранее журнал Billboard сообщил, что Канье Уэст в этом году планирует посетить Россию, провести богослужение и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки", - заявил Песков.

Он также сообщил, что в Кремле с творчеством американского музыканта знакомы "не столь глубоко, чтобы давать оценки".