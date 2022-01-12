Песков рассказал об участии Путина в работе штаба по борьбе с ковидом

Президент принимает участие в работе штаба по противодействию коронавирусу ежедневно уже два года. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал Песков, когда его спросили, можно ли предположить, что Владимир Путин возьмет в свои руки работу по борьбе с распространением "омикрона". "Он и так постоянно принимает участие в работе штаба, эта работа ежедневная, уже на протяжении двух лет, ничего больше здесь сделать просто невозможно", - заметил он.

"Есть опыт, есть надвигающаяся волна, есть понятная и очевидная ситуация в европейских странах, в США. И есть понимание того, что неизбежно эта волна придет и к нам, и есть указания по мобилизационным действиям на этот счет", - заявил Песков.