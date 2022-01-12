Песков: Россия не ведет переговоры с позиции силы

Москва не ведет переговоры о гарантиях безопасности с позиции силы и не ставит никаких ультиматумов, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Нет. Мы не ведем переговоры с позиции силы. Президент говорил, что нет и не может быть места ультиматумам", - подчеркнул Песков. "Просто ситуация дошла до критической черты в плане общеевропейской безопасности и национальных интересов нашей страны… что дальше нельзя, к сожалению, медлить, и нужно конкретно ответить на те озабоченности, которые нами были озвучены", - пояснил он.

"В последние дни мы видим обрамление переговоров такими живыми агрессивными заявлениями официального Вашингтона. Это, конечно, вызывает у нас интерес, хотя мы понимаем, зачем это делается", - заключил пресс-секретарь российского лидера.