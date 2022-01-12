Песков: Россия знает, как минимизировать последствия мирового кризиса

У России есть возможности и понимание того, как минимизировать последствия мирового экономического кризиса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цифры, по его словам, говорят сами за себя: ситуация в экономике "не такая радужная", но тенденция к улучшению и к возврату к докризисным временам очевидна.

При этом, добавил пресс-секретарь президента РФ, есть и тревожные тенденции в сфере возможных последствий для России мирового экономического кризиса.

"Но в то же время есть и возможности, и технологии, и понимание того, что нужно делать для того, чтобы эти возможные негативные последствия минимизировать", - сказал Песков.