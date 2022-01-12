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Рубрика: Власть

Песков заявил о нежелании России сыпать угрозами

Текст: Кира Латухина

Москва не будет сыпать угрозами, как это делает Вашингтон, предпочитая дождаться окончания переговоров по гарантиям безопасности в Брюсселе и раунда ОБСЕ. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Песков: Россия не ведет переговоры с позиции силы

Пресс-секретаря главы государства спросили, в связи с заявлениями НАТО о том, что дверь останется открытой для Украины, может ли Россия прибегнуть к военно-техническим решениям. Продолжение политики "открытых дверей" НАТО и продвижение Альянса в сторону наших границ - это именно то, что угрожает России, заметил он. "И именно то, насчет непродолжения, чего мы просим юридически сформулированные и обязывающие гарантии", - пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента предложил дождаться завершения проходящих сейчас переговоров и раунда ОБСЕ по гарантиям безопасности. "Не хотели бы, как американские официальные лица, сыпать угрозами и ультиматумами, предрекать высокую цену, которую заплатят, мы не хотели бы этому уподобляться", - заметил он.

"Мы ведем переговоры культурно, открыты к диалогу, наши дипломаты сохранили дипломатические традиции, несмотря на жесткую ситуацию. Мы все-таки предпочитаем сначала переговорить, а потом оценивать и давать прогнозы", - заключил пресс-секретарь президента.

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