Письмо солдата шло из Германии в США 76 лет

Письмо американского солдата маме, отправленное им из Германии в 1945 году, было обнаружено в почтовом отделении Питтсбурга и наконец-то доставлено. Правда, не адресату, а вдове отправителя.

Анджелина Гонсалвес - вдова Джона Гонсалвеса, рассказала газете The New York Times, что на днях к ней домой явился почтальон. Он спросил, служил ли ее покойный муж в Германии, и, получив утвердительный ответ, вручил 89-летней женщине конверт. В нем было нераспечатанное письмо, которое 22-летний сержант Гонсалвес, служивший в Европе сразу после окончания Второй мировой войны, отправил матери в Вобурн, штат Массачусетс.

"Дорогая мама! Сегодня я получил от тебя еще одно письмо и был рад узнать, что у вас все в порядке. У меня все нормально, я живу хорошо. Но что касается еды, она почти всегда довольно паршивая", - писал Гонсалвес.

Сержант попросил мать больше не присылать ему посылки, поскольку он не был уверен, что пробудет там долго, посетовал на "отвратительную погоду" и сообщил, что надеется вернуться домой в январе или феврале 1946 года.

В качестве места отправления значился город Бад-Орб, рядом с которым во время войны располагался нацистский лагерь для военнопленных Шталаг IX B. К конверту прилагалась записка от сотрудников американской почтовой службы USPS: "Мы не знаем, где было это письмо последние семьдесят с лишним лет, но примерно шесть недель назад оно попало на наш участок. Оно, безусловно, представляет большую ценность для истории вашей семьи, и для нас очень важно доставить его".

Анджелина Гонсалвес рассказала журналистам, что, когда она увидела почерк мужа на выцветшем конверте с маркой за 6 центов, была потрясена. Пара поженилась в 1953 году, и прожила в браке 61 год.