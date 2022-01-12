Письмо солдата шло из Германии в США 76 лет

Новости

В КНДР сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты 00:31
Билл Гейтс: После волны "омикрона" заболеваемость COVID-19 пойдет на спад 00:28
Опубликован сборник лучших работ по доказательной политике в госуправлении 00:01
В аптеках отметили перебои с поставками антидепрессанта "Золофт" 11.01.2022
Мэр Алма-Аты рассказал о действиях силовиков в первые дни беспорядков 11.01.2022
В Москве выдали первый "паспорт негражданина" 11.01.2022
Берлускони пригрозил выйти из коалиции, если премьера Драги изберут президентом 11.01.2022
В России зарегистрирована тест-система для выявления "омикрона" 11.01.2022
В Русской православной церкви надеются на диалог с Константинополем 11.01.2022
В РПЦ отреагировали на критику о создании экзархата в Африке 11.01.2022
Более 200 НИИ и вузов получат гранты на обновление приборной базы в 2022 году 11.01.2022
"Аэрофлот" возобновляет полеты в Караганду, Актобе и Костанай 11.01.2022
КХЛ отменила матчи "Металлурга", а в "Спартаке" заразились 10 игроков 11.01.2022
Медрегулятор ЕС не исключил, что бустеры от ковида придется вводить каждый год 11.01.2022
Число погибших в аварии под Ивановом выросло до четырех 11.01.2022
Количество военных с коронавирусом сократилось до 1 347 человек 11.01.2022
Миротворцы ОДКБ взяли под охрану еще 5 социально-значимых объектов Казахстана 11.01.2022
ВОЗ выступила с заявлением по поводу вакцин от ковида 11.01.2022
"Империю света" Рене Магритта продадут за 60 млн долларов 11.01.2022
Рособрнадзор не будет переводить ЕГЭ по математике, физике и химии на компьютеры 11.01.2022
Британские энергетики извинились за издевательские советы по энергосбережению 11.01.2022
Нефть подорожала до 83 долларов за баррель 11.01.2022
Экс-тренер "Норвича" Фарке возглавит "Краснодар" 11.01.2022
Отец Алисы Тепляковой опроверг пропуск экзаменов в МГУ без веской причины 11.01.2022
ДНР начала поставлять колбасу в Россию 11.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
12.01.2022 00:03
Рубрика: В мире

Письмо солдата шло из Германии в США 76 лет

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8652)
Письмо американского солдата маме, отправленное им из Германии в 1945 году, было обнаружено в почтовом отделении Питтсбурга и наконец-то доставлено. Правда, не адресату, а вдове отправителя.

Анджелина Гонсалвес - вдова Джона Гонсалвеса, рассказала газете The New York Times, что на днях к ней домой явился почтальон. Он спросил, служил ли ее покойный муж в Германии, и, получив утвердительный ответ, вручил 89-летней женщине конверт. В нем было нераспечатанное письмо, которое 22-летний сержант Гонсалвес, служивший в Европе сразу после окончания Второй мировой войны, отправил матери в Вобурн, штат Массачусетс.

Фото: ЦГАМ
Правнучка маршала о его последней встрече со своим бойцом

"Дорогая мама! Сегодня я получил от тебя еще одно письмо и был рад узнать, что у вас все в порядке. У меня все нормально, я живу хорошо. Но что касается еды, она почти всегда довольно паршивая", - писал Гонсалвес.

Сержант попросил мать больше не присылать ему посылки, поскольку он не был уверен, что пробудет там долго, посетовал на "отвратительную погоду" и сообщил, что надеется вернуться домой в январе или феврале 1946 года.

В качестве места отправления значился город Бад-Орб, рядом с которым во время войны располагался нацистский лагерь для военнопленных Шталаг IX B. К конверту прилагалась записка от сотрудников американской почтовой службы USPS: "Мы не знаем, где было это письмо последние семьдесят с лишним лет, но примерно шесть недель назад оно попало на наш участок. Оно, безусловно, представляет большую ценность для истории вашей семьи, и для нас очень важно доставить его".

Анджелина Гонсалвес рассказала журналистам, что, когда она увидела почерк мужа на выцветшем конверте с маркой за 6 центов, была потрясена. Пара поженилась в 1953 году, и прожила в браке 61 год.

В мире США В мире Европа Германия Вторая мировая война

Главное сегодня

Мурашко: Россия находится в переломной точке по развитию ситуации с COVID
Миротворцы ОДКБ взяли под охрану еще 5 социально-значимых объектов Казахстана
Мария Захарова высмеяла высказывание экс-главы МИД Польши о России
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в столице за прошедшие праздники
Морозов об ужесточении ковидного регламента КХЛ: Маски даже в раздевалках
Как и откуда в Казахстан пришел террор
Читатели The Times высмеяли адмирала за его слова о российских подлодках