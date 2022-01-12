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12.01.2022 00:22
Рубрика: Экономика

В Москве беспилотные такси поедут в Ясенево

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 4(8652)
Во вторник СМИ сообщили: в феврале по району Ясенево поедут первые беспилотные такси. Однако не успели москвичи порадоваться новости, как компания "Яндекс", а затем и дептранс, внесли коррективы: программа экспериментального правового режима беспилотников находится на финальной стадии согласования в федеральном правительстве, но конечного документа, который назовет точную дату запуска, нет.
Прокатиться на беспилотниках поначалу смогут лишь те, кто подал заявку на участие в первом этапе запуска. Фото: Сергей Михеев Прокатиться на беспилотниках поначалу смогут лишь те, кто подал заявку на участие в первом этапе запуска. Фото: Сергей Михеев
Прокатиться на беспилотниках поначалу смогут лишь те, кто подал заявку на участие в первом этапе запуска. Фото: Сергей Михеев

О запуске беспилотников в Ясеневе - уже не тестовом, а полноценном промышленном, стало известно еще в сентябре. Выступая на IT-марафоне "Новое знание", Сергей Собянин сказал: в Москве беспилотные технологии тестируются на всех видах общественного транспорта, включая метро и электробусы. Но первыми в промышленную эксплуатацию выйдут такси - из-за маневренного размера внедрить их проще всего. И разработчики не намерены затягивать с завершением тестовых испытаний. Ведь как считает руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук, если работать над созданием беспилотников только в офисах, проект провалится в первый же день выхода в реальный окружающий мир. Выбор Ясенева для старта проекта объяснили тем, что этот район достаточно изолирован и в то же время имеет развитую дорожную инфраструктуру.

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Планировалось, что все согласования будут завершены к концу 2021 года, но на стадии обсуждения возникли вопросы у различных ведомств. Теперь ожидается, что финальный документ о запуске беспилотников появится до конца января. Впрочем, и у разработчиков сервиса, и у дептранса есть уверенность, что беспилотники все-таки поедут по Ясеневу в первые месяцы этого года. Не в феврале, так в марте. Такси начнут работать у станций метро "Ясенево", "Новоясеневская" и "Битцевский парк", на 18 улицах района, а также территории "Сколково" и Иннополиса. Вызвать их будет можно через приложение "Яндекс Go", но прокатиться на первых порах смогут лишь те, кто подал заявку на участие в начальном этапе запуска. Желающих уже набралось больше 10 тысяч человек.

Экономика Транспорт Общественный транспорт

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