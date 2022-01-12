Почему в авторитетных патентных рейтингах нет российских компаний

11 января 2022 года крупнейший агрегатор общемировых и американских патентных данных IFI CLAIMS опубликовал специальный Отчет по оценке патентной активности российского бизнеса за прошедший год на национальном и американском рынках. В него вошли также результаты регистрационной активности зарубежных компаний в России.

Майк Байкрофт, генеральный директор IFI CLAIMS, рассказал о том, что этом году было решено более внимательно изучить отдельные растущие секторы экономики, где наблюдается рост патентования изобретений, например, искусственный интеллект и технологии для электромобилей: "Особенность аналитики этого года - глубокий взгляд на привлекательность технологий стартапов, запатентовавших свои решения, и дальнейший трансфер технологий между небольшими стартапами и крупными корпорациями. Еще одной нашей задачей этого года было изучение компаний и технологий из стран G20, где в качестве примеров мы выбрали ключевых игроков в области технологий из Китая и России для отдельных тематических исследований.

Что касается России, то мы обнаружили, что технологические компании и университеты активно патентовали свои изобретения как внутри страны, так и за рубежом, особенно в сфере цифровых инноваций. Интересно наблюдать за тем, что некоторые игроки из года в год продолжают патентную деятельность в США, в то время как другие не ставят своей целью получение американских патентов и концентрируются только на российских патентах. В частности, мы рассмотрели "Лабораторию Касперского" и "Яндекс" наряду с Google, Huawei, Meta и другими".

На американском рынке промышленной собственности второй год подряд топ-5 российских компаний возглавила "Лаборатория Касперского", которая за 2021 год имеет более 70 опубликованных патентов и патентных заявок (из них патентов 43) и показала рост патентной активности на 12%. Компания давно работает на американском рынке, пик ее патентной активности отмечен в 2019 году, когда "Лаборатория Касперского" получила более 150 охранных документов. Будучи одним из лидеров в сфере кибербезопасности, она преимущественно регистрирует решения в области информационной защиты.

"Для "Лаборатории Касперского" создание инновационных технологий всегда было одним из главных приоритетов. Мы очень рады, что работа компании была отмечена в отчете IFI CLAIMS, наша команда экспертов-изобретателей заслужила это признание. Патентное лидерство на рынке США свидетельствует о приверженности творческому развитию и намерении сделать наши технологические возможности доступными для пользователей по всему миру", - комментирует Антон Тихомиров, руководитель отдела стратегического развития интеллектуальной собственности "Лаборатории Касперского".

Второе место из российских компаний по патентной активности на американском рынке занимает Abbyy Production LLC с 11 охранными документами, третье - РУСАЛ ИТЦ l с восемью патентами; в топ-5 также вошли государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) - каждый получил в 2021 году по четыре патента США.

"Уже сегодня Сколтех входит в первую сотню ведущих мировых исследовательских университетов, - говорит Дмитрий Каталевский, директор департамента индустриальных программ Сколковского института науки и технологий. - Сколтех ведет широкий спектр междисциплинарных исследований, результатом которых становятся не только качественные научные публикации, но и патенты на перспективные технологии. По наиболее перспективным для коммерциализации технологиям принимаются решения патентовать не только в России, но и за рубежом. Зарубежные патенты позволяют не только наращивать кооперацию с ведущими мировыми технологическими компаниями, но и закрепляют статус Сколтеха в мировой лиге исследовательских центров. Все перспективные вещи, безусловно, будем патентовать в США, а там как будет получаться".

Всего в отчете IFI CLAIMS упомянуто 16 российских компаний, имеющих в портфеле более одного патента, выданного на территории США.

По мнению действительного государственного советника 3-го класса Максима Ксензова, данные отчета дают повод для осторожного оптимизма: "В отношении экспорта продуктов и услуг, которым, как правило, предшествует зарубежное патентование, надежду внушают, прежде всего, потенциал "Лаборатории Касперского", ABBYY, РУСАЛ, Сколтех, "Росатом"".

Если говорить о патентной активности российского бизнеса на отечественном рынке с учетом результатов регистрационной активности зарубежных компаний в России, то явным лидером за 2021 год стала "Татнефть", получившая 138 патентов. Далее следуют Волгоградский государственный технический университет со 101 патентом, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, получивший 95 патентов, государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" с 91 патентом. Замыкает пятерку лидеров "Яндекс", получивший 90 российских патентов.

Необходимо отметить, что IFI CLAIMS впервые проанализировала суммарный патентный портфель холдинга "Яндекс", включая все дочерние структуры. Анализ за 2021 год показал, что компания в первую очередь сосредоточилась на патентовании лидаров - световых систем обнаружения и измерения дальности, а также решений на основе искусственного интеллекта, в том числе биокомпьютинга, который второй год подряд занимает первое место в рейтинге IFI CLAIMS в сфере перспективных технологий.

Отчет IFI CLAIMS представил позитивную динамику патентной активности среди российских вузов. Из общего числа заявленных в рейтинге российских организаций (379) более 65 % - это высшие учебные заведения.

"Рост заинтересованности университетов в патентовании разработок очевиден, - отмечает президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС), заместитель председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Сергей Матвеев. - Впрочем, тенденция не новая, когда репутацию страны в инновационной сфере спасают научно-образовательные центры, а не корпорации. К сожалению, в топ-10 рейтинга попали лишь три корпорации, а в топ-20 - всего пять".

Резюмируя отчет IFI CLAIMS, Максим Ксензов делает вывод, что российский бизнес пока испытывает трудности с зарубежным патентованием. Если в США лидеры рынка регистрируют тысячи патентов в год, то даже у крупнейших российских компаний хорошим результатом считаются десятки патентов: "Российские игроки пока чувствуют себя неуверенно на зарубежных рынках. Максимальные показатели российских лидеров рейтинга - в диапазоне от 90 до 150 патентов. В первую очередь, это связано с тем, что российские компании все еще сфокусированы на национальном рынке. При этом, судя по ежегодной патентной активности на территории США топовых российских игроков, они видят перспективы зарубежных рынков, но пока не готовы активно участвовать в конкурентной борьбе за международное технологическое лидерство. Чтобы переломить данный тренд, безусловно, российским компаниям нужна более уверенная поддержка их экспортной активности".

Опасения Максима Ксензова подтверждают и результаты рейтингов 2021 U.S. Top 50 и IFI Global 250, опубликованные в январе 2021 года и посвященные патентной активности, в соответствии с актуальными трендами инновационной экономики. Эксперты анализировали регистрационную активность общемирового и американского бизнеса, а также отдельных иностранных компаний, которые получили патенты США, - российские компании не вошли ни в один из этих рейтингов.

Если же говорить об итогах анализа регистрационной активности зарубежных компаний в России, то в рейтинг IFI CLAIMS вошли 78 зарубежных компаний, среди которых Sinopec (Китай), получившая в РФ 12 патентов, Intel и Boeing (США) - по девять патентов каждая, China General Nuclear Power Corporation (Китай) - восемь патентов и Saudi Aramco (Саудовская Аравия) - семь патентов.