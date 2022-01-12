Почта "СОЮЗа": Как будут платить налог на недвижимость в Беларуси

Закон

Как будут платить налог на недвижимость в Беларуси?

"Слышала, что в Беларуси с этого года все собственники квартир будут платить налог на недвижимость. Моя 80-летняя мама живет в Гродно и является собственницей однокомнатной квартиры. Когда и каким образом ей нужно будет уплачивать этот налог? Лидия Коновалова, Калининград".

В начале 2022 года в Беларуси принят Налоговый кодекс, по которому все будут платить налог на квартиру. В Министерстве по налогам и сборам уточнили: новым Кодексом отменяется льгота по налогу для собственников квартир.

С этого года и дома, и квартиры будут облагаться налогами одинаково. Однако от таких выплат освобождаются пенсионеры, дети до 18 лет, многодетные, инвалиды I и II группы и другие уязвимые слои населения (даже если в этой недвижимости зарегистрированы трудоспособные граждане). А если у такой категории граждан в собственности две и более квартир (домов), то налог выставят только на ту квартиру, стоимость которой будет меньше. Так что, Лидия, вашей маме, поскольку она является пенсионеркой, платить за квартиру налог не придется.

Тем же, кто не входит в категории, освобожденные от уплаты налога на недвижимость, в 2022 году его нужно будет платить по следующей схеме: не позднее 15 ноября 2022-го - уплата авансового платежа в размере 50 процентов от начисленной за 2022 год суммы имущественных налогов; не позднее 15 ноября 2023-го - уплата оставшейся части имущественных налогов за 2022 год.

Уплата имущественных налогов за 2023-й и последующие годы будет осуществляться не позднее 15 ноября 2024 года и последующих календарных лет.

Правила

Можно ли перевозить ребенка в автомобиле без удерживающих устройств?

"Собираюсь вместе с детьми навестить родителей, которые проживают в Гомеле. На днях сломалось детское кресло в автомобиле, могу ли я перевезти четырехлетнего сына без него, учитывая, что ехать всего 30 километров? Андрей Ключник, Брянская область".

При аварийной ситуации некоторые системы безопасности автотранспорта не рассчитаны на защиту малолетних, поэтому при их перевозке необходимы детские удерживающие устройства. Вот что говорится в правилах дорожного движения:

- Согласно п. 178 перевозить детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, нужно с использованием: детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, - в возрасте до 5 лет; детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, - в возрасте от 5 до 12 лет.

Допустимо перевозить детей младше 12 лет без использования детских удерживающих устройств, если рост ребенка превышает 150 см, а также в автомобиле такси. Запрещается перевозка малолетних на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу, если переднее сиденье имеет подушку безопасности. Исключение здесь составляет ситуация, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

Образование

Какие новые специальности открылись в Белгосуниверситете?

"В этом году решили вернуться на родину - в Могилевской области осталась родительская квартира. Старший сын оканчивает школу, хочет поступать в вуз. Думает о Белорусском государственном университете, который когда-то окончили я с супругом. Хотелось бы знать, каким специальностям, помимо общеизвестных, можно обучиться в этом вузе. Марина Никитина, Ханты-Мансийск".

В пресс-службе БГУ сообщили, что в следующем учебном году две новые специальности откроются на биологическом и географическом факультетах. Одна из них - "биоинженерия и биоинформатика". Поступившие на нее студенты будут изучать генную и клеточную инженерию, молекулярную биологию, биохимию, вирусологию, биомеханику, термодинамику, нейронные сети, молекулярную эволюцию и многие другие дисциплины. Выпускникам присвоят квалификацию "Биоинженер-биоинформатик". Подобные специалисты, одновременно владеющие знаниями в области общей биологии, генной инженерии, омиксных технологий, информатики, математики и статистики, очень нужны стране. Выпускники новой специальности смогут работать в научно-практических центрах, биокорпорациях, связанных с медициной, фармацевтикой, сельским хозяйством, озеленением, IT-компаниях, связанных с биоинформатикой и биоинженерией, и так далее. А на факультете географии и геоинформатики впервые откроется специальность "геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность". Помимо классических геодисциплин студенты будут изучать ГИС-технологии, включающие веб-программирование и проектирование, прогнозную аналитику и рекламу в туристской отрасли, экономику туризма.

Набор будет вестись на бюджетную и платную форму обучения. Поступать на них можно будет как по программам бакалавриата и специалитета (1-4 курс), так и магистратуры.

Кстати, самыми востребованными в прошлогодней приемной кампании стали три специальности - "международные отношения", "правоведение" и "физическая культура", куда конкурс составил пять и более человек на одно место.