Politico: США передадут Украине радарную систему и морское оборудование

Вашингтон окажет Киеву дополнительную помощь в сфере безопасности. Украина получит от США радарную систему и морское оборудование. Стоимость контракта оценивается в 200 миллионов долларов, пишет газета Politico, ссылаясь на свои источники в американской администрации. При этом издание не уточняет, когда начнутся первые поставки.

Решение по Украине было принято в конце прошлого года - за несколько недель до переговоров Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности.

Опрошенные журналистами американские конгрессмены заявили, что только недавно узнали о планах администрации Байдена оказать Киеву дополнительную помощь. Подчеркивается, что у президента США есть особые полномочия на списание бюджетных средств. В рамках данного механизма техника Пентагона направляется в страну, "находящуюся в опасности". Белый дом обязан проинформировать конгресс о том, что "непредвиденная ситуация требует оказания другой стране немедленной военной помощи".