Попавшим в аварию российским туристам оказали помощь лучшие витебские врачи

В новогодние праздники никто не думает о плохом. Вот и группа российских туристов третьего января в приподнятом настроении ехала на экскурсию в Беларусь. Но вместо посещения музеев и старинных дворцов многие оказались в больнице…

На заснеженной и скользкой дороге из-за неосторожности водителя легкового автомобиля "Рено" случилась тяжелая авария. Во время обгона он выехал на встречную полосу и столкнулся с экскурсионным автобусом, который перевернулся. Произошло это на 120-м километре автодороги М-8 в Лиозненском районе. Водитель легковушки погиб на месте, медицинская помощь потребовалась 41 россиянину, получившему травмы, в том числе и тяжелые. Еще до приезда карет скорой помощь им оказали проезжавшие по трассе водители, неравнодушные местные жители. Вот как об этом рассказывала одна из пострадавших Татьяна:

- Мы не видели, как все произошло, потому что спали, - был ночной переезд из Москвы. Почувствовав удар, проснулись и начали падать. Большое спасибо жителям Беларуси, которые ехали мимо: они останавливались, помогали нам выбраться из автобуса, предлагали погреться в своих машинах, кто-то приходил с аптечками. Нас не оставили до самого приезда спецслужб. Прибыли быстро и кареты скорой помощи, все были готовы доставить нас в больницу Витебска.

Каждого обогрели и накормили с максимально возможным гостеприимством

Медики сработали четко: первым делом в клинику отвезли пациентов в тяжелом состоянии, а потом тех, кто травмирован меньше. Параллельно действовали сотрудники ГАИ, Следственного комитета, дорожные службы. Сообщали о ситуации и пострадавших всю необходимую информацию. Главный врач Витебской областной больницы Евгений Матусевич оперативно отвечал на вопросы белорусских журналистов, их коллег из России. По его словам, чтобы принять большое количество пострадавших, перепрофилировали хирургическое отделение. Пятерых пациентов отправили сразу в операционную - у них обнаружили травмы позвоночника, переломы костей. В том числе перелом стопы получил и белорус - водитель автобуса. Остальные туристы находились, по оценке врачей, в удовлетворительном состоянии. Каждого обогрели и накормили с максимально возможным в этой ситуации гостеприимством. А с помощью бесплатного интернета в клинике пострадавшие могли без проблем общаться с родственниками.

Буквально на следующий день, ближе к вечеру, большинство туристов выписали из клиники и под присмотром отправили в Минск, купив каждому билет на поезд до Москвы на 5 января. Многие туристы настолько быстро оправились от стресса, что даже хотели продолжить путешествие. К слову, в его программе планировались посещения Витебска, Мира, Несвижа и Минска. Думается, спустя какое-то время у попавших в дорожную передрягу туристов появится возможность совершить экскурсию по этому маршруту.

Пациентов в тяжелом состоянии, с травмами позвоночника, витебские врачи подготовили к перевозке на реанимобилях в клиники России. А водителя, жителя Минской области, оставили на лечение в Витебске. Медикам облбольницы помогали специалисты всех клиник Витебска, Витебского медуниверситета, две бригады консультантов из Минска. Были также организованы телемедицинские консультации со специалистами Всероссийского центра медицины катастроф и Национальным медицинским исследовательским центром нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.