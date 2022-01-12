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12.01.2022 06:40
Рубрика: Власть

Посол РФ призвал США отказаться от агрессивной риторики и подумать о будущем

Обвинительная риторика высокопоставленных сотрудников Госдепартамента США не способствует созданию конструктивной атмосферы на российско-американских переговорах. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявление заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о том, что Россия якобы несет ответственная за развязывание кризиса на Украине.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"Сегодня как никогда надо быть сдержанными и аккуратными во фразеологии", - говорится в заявлении дипломата, опубликованном на официальной странице посольства в Facebook. Антонов напомнил, что на днях состоялись переговоры с США в Женеве, а 12 января предстоит встреча в рамках Совета Россия-НАТО. РФ настроена на субстантивное обсуждение российских документов, которые необходимо принять в кратчайшие сроки для стабилизации ситуации в Европе.

По словам посла, Москве нужны действия Вашингтона и письменные ответы на конкретные предложения, а не демагогия, дезинформация и обвинения во всех грехах. Россия выступает за разрядку напряженности и создание нормальной атмосферы для взаимовыгодного сотрудничества. НАТО подобралось к российским границам, и Россия не допустит развития событий, подрывающие независимость и суверенитет нашей страны, отметил Антонов.

Дипломат категорически отверг провокационные заявления американских высокопоставленных чиновников, "направленные на торпедирование переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой", и напомнил, что США с Россией несут особую ответственность за международные мир и безопасность.

Пора отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии, и задуматься о том, как будущие поколения будут жить вместе. А для этого, отметил Антонов, нужно сделать совсем немного: уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от границ РФ.

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