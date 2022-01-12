Построить в деревне набережную, заняться спортом и стать профессионалом

Благодаря нацпроектам благоустраиваются российские села и деревни, в регионах открываются спортивные дворцы и IT-мастерские для учащихся колледжей, развиваются инфраструктура, наука и культура. О последних новостях и достижениях - в материале "РГ"
Под Красноярском открыли спортивный дворец с искусственным льдом
Решение о ее строительстве принимали сами жители. Теперь физкультурой и спортом здесь можно заниматься в любое время года. Летом - баскетболом, волейболом и мини-футболом, а следующей зимой - хоккеем, катанием на коньках. Сейчас можно встать на лыжи. Или погонять в футбол, очистив покрытие от снега.
"Многофункциональная спортплощадка - большое событие для всех нас, - говорит глава Воскресенского сельского поселения Сергей Пичугин. - Мы очень ждали ее". По словам главы, в поселке спортом занимаются и взрослые, и дети. А житель Космынино Станислав Матвеев предположил, что на такую "крутую" площадку будут наведываться даже жители соседних населенных пунктов. Так что можно будет устраивать интересные турниры.
Поселковая площадка, как и ледовый дворец "Восток Арена" в городе Канск Красноярского края, построены в рамках нацпроекта "Демография".
В Канске будут работать секции хоккея, керлинга, фигурного катания и шорт-трека. Арена станет доступна и для массового катания. "У меня внучка с ума сходит по фигурному катанию, - рассказала "РГ" Марина Ковалевская. - Но на открытом льду ей заниматься сложно, Сибирь все-таки". Как сообщили "РГ" в администрации города, дворец строили два года. Потратили более 437 миллионов.
Регулярные занятия физкультурой и спортом напрямую влияют на укрепление здоровья людей и продолжительность их жизни.
Поэтому приоритетная задача федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" - увеличение числа россиян, занимающихся физкультурой и спортом. Для этого делается все, чтобы обеспечить доступность занятий спортом для всех категорий населения.
В селах появятся парки и зоны отдыха
До сих пор по этой программе, входящей в национальный проект "Жилье и городская среда", возможность выбрать вариант благоустройства любимых мест отдыха - набережных, парков, спортивных площадок - и получить финансирование на реализацию проектов могли только жители городов.
За несколько лет работы нацпроекта не только Екатеринбург, но и районные центры преобразились так, что любо-дорого посмотреть. Но городов на Среднем Урале менее полусотни, а деревень и поселков - тысячи. И с января 2022 года даже село, где наберется лишь несколько сотен дворов, имеет шанс разбить свой парк, обустроить набережную. Или реализовать простую мечту: заасфальтировать все тротуары. В общем, создать общественные пространства совершенно иного качества.
Село Деево в Алапаевском районе как раз из таких: небольших, но инициативных. Проживает здесь немногим менее тысячи человек. И у села перспективы есть: предприятие работает, школа, и даже есть свой музей. Но по статусу в проект комфортной среды село Деево раньше не вписывалось. Теперь открылись большие перспективы. "А планов у нас - громадье, - призналась корреспонденту "Российской газетой" глава сельской администрации Светлана Дунаева. - До сих пор реализовывали задуманное, как могли. Начали с того, что на общем собрании выбрали места, которые обязательно надо облагородить".
Жители скинулись и сами начали благоустраивать сквер, где находится местная реликвия - поклонный столб. Отсюда исстари деевцы провожали односельчан на войну.
Дальше - больше, взялись за благоустройство пустыря в центре деревни. Понятно, что и район и область деньгами помогали. Но начинали-то со своих кровных, а при любом планировании и важна уверенность в поддержке. Сейчас такая уверенность гарантирована. И не только деевцам.
Предусмотренная правительством региона стоимость проектов благоустройства села - от 15 до 50 миллионов рублей. В зависимости от количества жителей. Средства будут выделяться из регионального бюджета.
В 2022 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Татарстане благоустроят 33 парка, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.
Шесть из этих парков - победители общероссийского Конкурса малых городов и исторических поселений.
Дополнительно уже за счет республиканского бюджета благоустроят еще 32 городских объекта в районах республики.
Воронежская фабрика увеличила выпуск благодаря нацпроекту
Увеличения объемов выработки воронежские текстильщики достигли, выявив скрытые резервы и используя их.
Помогли им в этом в рамках нацпроекта "Повышение производительности труда" специалисты Регионального центра компетенций (РЦК). "Наш проект на "Промтекстиле" длился шесть месяцев, - рассказала "РГ" представитель РЦК Елизавета Григорьева. - Исследовали мы выпуск прокладочных холстов - синтетической ткани, предотвращающей слипание резиновых деталей в рулоне. В их выпуске задействовано все оборудование, все технологические цепочки".
Значит, есть возможность на одном процессе увидеть все "узкие места". Специалисты РЦК прошли по всем технологическим цепочкам, провели хронометраж каждой операции, оценили выработку на сотрудника и запасы, образующиеся на рабочих местах. Картина получилась нерадостная.
Затем была построена идеальная модель: производство холстов без потерь и простоев. Наложив идеал на действительность, получили схему оптимизации. Прежде всего перестроили планирование - его поставили в прямую зависимость от заказа. Сколько метров готового продукта будет продано, столько и надо заготовить сырья, скрутить и соткать из него полуфабрикатов.
Производство стало практически безотходным. Занялись и ткацким станком. От его работы напрямую зависит прибыль предприятия. Раньше станок регулярно останавливали для замены катушек с нитью. Эксперты предложили вместо трех катушек по тысяче метров нити установить одну, но с тремя тысячами. В результате сотрудничества с РЦК сократились втрое простои, на 53 процента время выпуска продукции и на 67 процентов незавершенное производство.
"Помимо улучшения показателей, мы оставили на фабрике обученных сотрудников и инструкторов инструментам бережливого производства. Они смогут передать знания коллегам, и предприятие продолжит оптимизацию самостоятельно", - считает директор воронежского РЦК Виталий Пантеровский.
На комбинате "Шуйские ситцы" в Ивановской области для оптимизации также выбрали один из основных потоков - пошив комплектов постельного белья из модной коллекции.
Технология применялась та же, что и в Воронеже: хронометраж каждой операции, выявление и фиксация потерь, построение идеальной модели и наложение ее на реальную.
Эксперты РЦК перераспределили работу между швеями, выделили место для упаковки готовых комплектов и организовали правильную укладку коробок на палете. В результате этих немудреных, казалось бы, улучшений выработка на человека выросла на 30 процентов. Наполовину сократился объем незавершенного производства. Время производственного процесса уменьшилось с шести до трех дней.
В региональных колледжах открываются новые мастерские
А в Горно-Алтайском политехническом колледже имени Гнездилова открыты уже 23 мастерские, оборудованные по стандартам WorldSkills Russia. Еще четыре мастерские работают на базе Горно-Алтайского педагогического колледжа.
В рамках нацпроекта "Образование" по всей стране открываются профессиональные мастерские с современным оборудованием для обучения востребованным профессиям. Обучение становится более интересным и ориентированным на практику. К 2024 году в стране будет открыто пять тысяч таких мастерских.
В мастерской "Веб-технологии" уфимского колледжа ребята разрабатывают дизайн, занимаются версткой и программированием, получают и отшлифовывают навыки веб-разработчика, создавая и обслуживая интернет-ресурсы. Особый интерес у студентов вызвала компетенция "Разработка виртуальной и дополненной реальности". Это особенно актуально для будущих программистов, 3D-художников и гейм-дизайнеров.
"Сегодня работодатели заинтересованы в качественных молодых специалистах, - говорит министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин. - И очень важно, чтобы они обладали таким уровнем квалификации, который позволит гарантированно получить рабочее место и сохранить его".
В Горно-Алтайском политехническом колледже в новых мастерских уже проводят демонстрационные экзамены, где выпускники выполняют практические задания в условиях реальных или смоделированных производственных процессов.
В конце декабря 75 третьекурсников успешно прошли промежуточную аттестацию. Один из них - студент колледжа Даниил Агрызков. Он досконально знает, как обслуживать электрооборудование. Его Даниил изучает не на страницах пособий, как раньше, а в новой мастерской колледжа. "Теперь при прохождении выездной практики мне не нужно объяснять все с нуля, мне уже знакомо все новое оборудование", - рассказал Даниил.
За последний месяц демоэкзамены в новых мастерских колледжа прошли по семи компетенциям.
"Сегодня все практические занятия студентов, учебные практики проходят на базе мастерских, - говорит директор колледжа Елена Басаргина. - Работодатели, посещающие демоэкзамены в качестве экспертов, отмечают, что уровень подготовки наших студентов возрастает".
Как рассказал "Российской газете" заместитель министра образования и науки Республики Алтай Александр Сыркашев, в 2022 году в регионе откроют еще семь мастерских по стандартам WorldSkills по таким компетенциям, как "Сити-фермерство", "Эксплуатация сельскохозяйственных машин", "Сельскохозяйственные биотехнологии", "Кузовной ремонт", "Обслуживание и ремонт легковых автомобилей", "Предпринимательство", "Поварское дело".
Мероприятия Года науки и технологий привлекли почти 11 млн человек
Плюс к этому в Год науки и технологий ученые и их разработки были в центре внимания общества.
Все вместе это работало на одну цель - поднять престиж российских научных разработок и самих ученых. И не только ради того, чтобы стимулировать новые открытия. Не менее важной задачей стало привлечение молодежи в научную сферу. Причем со школьной скамьи. Чтобы все видели и понимали: быть ученым - это престижно.
Год науки и технологий привлек почти 11 миллионов человек, которые принимали участие в шести тысячах мероприятий. Они проходили в 85 российских регионах.
А в конце года состоялся Конгресс молодых ученых в Сочи. На него со всей страны приехали более трех тысяч молодых ученых, студентов, победителей грантовых конкурсов. Они вместе с главными российскими учеными, представителями органов государственной власти и бизнеса провели 90 дискуссий. Обсуждали насущные вопросы различных отраслей науки и ее прикладных результатов.
В 2021 году, который объявлен Годом науки и технологий:
Открыто 120 молодежных лабораторий;
Создано 5 новых научно-образовательных центров мирового уровня;
Профинансирован 101 проект на 2,8 млрд рублей;
199 научных организаций получили гранты на 8 млрд рублей;
106 университетов из 49 городов стали участниками самой масштабной программы по развитию университетов "Приоритет-2030";
8 карбоновых полигонов начали работать на базе вузов и научных организаций.
"Щелкунчик" Ильи Авербуха показали у стен кремля
Праздник начался с музыкального спектакля "Щелкунчик" в постановке фигуриста Ильи Авербуха и продолжился выступлением оперных звезд Большого театра. Вход на представление был свободным.
"В столь сложный период и непростые зимние погодные условия мы приняли решение создать праздничное настроение, чтобы у каждого появилась возможность прикоснуться к новогодней сказке, - рассказала "РГ" министр культуры и туризма Астраханской области Ольга Прокофьева. - Благодаря национальному проекту "Культура" нам удалось реализовать столь масштабный проект. Думаю, что он никого не оставил равнодушным и останется надолго в памяти астраханцев".
Каток размером 30 на 40 метров и ярус для выступлений возводили три недели около 25 строителей. Он будет работать до конца января, но уже как площадка для отдыха горожан. Здесь организовали прокат коньков. Опыт создания такого катка решено повторить и в следующем году. "Это мобильная версия: собирается, как конструктор. Под ледовым полем - трубная система на основе айс-матов, которая позволяет сохранять покрытие долгое время", - рассказал "РГ" директор сервисной компании Павел Слепнев.
"Я как услышала утром по телевизору объявление о спектакле, так сразу сюда и поехала, разве можно такое пропустить! - поделилась с "Российской газетой" пенсионерка Нина Еранцева, попросившая ее сфотографировать на фоне светодиодных декораций у ледовой сцены, где уже собирались зрители. Рядом развернулась рождественская ярмарка с самоваром, баранками и, несмотря на морозец, мороженым.
А на льду в стенах древней белокаменной крепости блистали звезды фигурного катания: гордость российского спорта, неоднократные чемпионы Европы, мира и победители Олимпиад - Роман Костомаров, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Екатерина Боброва, Албена Денкова и Максим Ставиский. С легендарным коллективом выступила и юная астраханка - восьмилетняя воспитанница федерации фигурного катания области Анастасия Метелкина. "В каждом городе мы даем возможность ребенку поучаствовать в шоу, - рассказала "РГ" Оксана Домнина. - С Настей встретились первый раз, каталась она замечательно!"
Артисты рассказали, что в последнее время им все чаще приходится работать на открытых площадках, но в Астраханском кремле они впервые. "Идея шикарнейшая, чувствую себя как в сказке", - отметил солист Большого театра Александр Краснов. Правда, певица Большого Ольга Селиверстова, исполнявшая арию из оперы "Снегурочка", призналась, что еще ни разу не пела на морозе.
На ледовой сцене за время новогодних каникул состоялось более 20 мероприятий.
"Проект задуман, чтобы популяризировать русскую классику, - сообщил художественный руководитель и главный дирижер Астраханского театра оперы и Балета Валерий Воронин. - Программа составлена из шедевров узнаваемых номеров из опер и новых произведений, которые еще никогда не исполнялись у нас. Сложное мероприятие, особенно зимой. Но хотелось бы, чтобы такие яркие праздники в новогодний период стали для Астрахани хорошей традицией".
Национальный проект "Культура" включает в себя три федеральных проекта - "Культурная среда", "Цифровая культура" и "Творческие люди". Благодаря каждому из них культура становится доступной для каждого жителя России.
Для реализации этой задачи в числе прочего обновляют дома культуры и создают Центры культурного развития.
По всей стране открывают модельные библиотеки - комфортные современные пространства с увеличенным книжным фондом. Они становятся местом для коворкинга, реализации собственных творческих амбиций и проведения выходных.