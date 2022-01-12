Построить в деревне набережную, заняться спортом и стать профессионалом

Оперно-балетное шоу на льду "Зимняя сказка" в Астрахани началось с музыкального спектакля "Щелкунчик" в постановке фигуриста Ильи Авербуха. С легендарным коллективом выступила и восьмилетняя воспитанница федерации фигурного катания области Анастасия Метелкина. Астраханцы фотографировались на фоне светодиодных декораций у ледовой сцены. Рядом развернулась рождественская ярмарка с самоваром. Фото: Максим Коротченко