Поздравление Генпрокурора РФ Игоря Краснова с 300-летием органов прокуратуры - видео

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Сегодня мы отмечаем 300 лет со дня образования органов прокуратуры.

12 января 1722 года Именным Высочайшим Указом Петра Первого была учреждена прокуратура России. Абсолютно новый для нашего отечества институт.

Нельзя не отметить, что благодаря реформам Петра Великого Россия заявила о себе как о сильной державе на мировой арене. Прокуратура стала одним из драйверов петровских реформ, гарантом неукоснительного исполнения его указов.

Мы с гордостью вспоминаем наших выдающихся предшественников, лучших профессионалов, настоящих патриотов своей страны.

У нашего надзорного ведомства действительно замечательное наследие. Сегодня прежде всего хотел бы обратиться к тем, кто долгие годы его сохранял - к нашим ветеранам. Именно вашими усилиями развивался прокурорский надзор. И я хочу заверить, что заложенное вами сохраняется и преумножается нынешним поколением прокурорских работников.

Как не раз подчеркивал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, прокуратура должна оставаться оком государства за соблюдением интересов граждан и страны в целом.

И в этот праздничный день мне особенно приятно отметить, что заслуги работников прокуратуры достойно признаны и оценены на самом высоком государственном уровне.

Сегодня органы прокуратуры являются надежной опорой российской государственности.

Уверен, что, имея за плечами 300-летний опыт работы, прокуроры всегда будут стоять на страже закона и успешно решать поставленные задачи любого уровня сложности.

Поздравляю с праздником! Мы будем и впредь эффективно отстаивать интересы России, общества и наших граждан!