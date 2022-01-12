Правнук Льва Толстого умер в США

Правнук писателя Льва Толстого Сергей скончался в американском штате Мэриленд. Ему было 99 лет. Об этом сообщила газета Washington Post.

Сергей Толстой был единственным сыном Веры Толстой, внучки Льва Толстого. Потомок знаменитого писателя в последние годы своей жизни жил очень скромно, в квартире, частично оплачиваемой за государственный счет. Аристократическая жизнь и блага, что несла ему известная фамилия, остались в прошлом. Манеры и вкус Сергея Толстого были столь изысканны и даже слегка экстравагантны, что в его честь назвали одну из марок сигар.

В конце жизни Сергей Толстой тяжело болел. У него были проблемы с сердцем, а также со слухом и зрением.