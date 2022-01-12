Новости

Под Волгоградом археологами обнаружены неизвестные науке курганы 09:51
Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 09:46
Эксперты ожидают, что всплеск "омикрона" будет недолгим 09:20
Услуги ЗАГС в офисах "Мои документы" можно получить независимо от места проживания 09:16
Петр Бирюков: Завершено благоустройство территории возле вокзала "Восточный" 09:12
Крупнейшие ретейлеры согласились ограничить наценки на продукты 09:00
Малкин забросил две шайбы в первом матче после травмы 08:55
Володин рассказал об ожидаемом ответе США на предложения России 08:47
Гинцбург пояснил, почему "Спутник V" не нужно модифицировать под "омикрон" 08:37
Премьер Казахстана: Новому правительству предстоит вывести страну из кризиса 08:17
В Екатеринбурге 93 школы эвакуировали из-за сообщений о минировании 08:01
На Большом Каменном мосту в Москве обновили подсветку 07:56
Экономист: Время очного обучения не учитывается при начислении пенсии 07:32
Хет-трик Кучерова помог клубу "Тампа-Бэй" разгромить "Баффало" 07:27
Посол РФ призвал США отказаться от агрессивной риторики и подумать о будущем 06:40
Врач рассказала о влиянии смартфонов на цвет и состояние кожи 06:36
В Гондурасе пассажир вывел из строя вылетавший в США самолет 05:57
В Хабаровске заработали первые проекционные "зебры" 05:52
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших COVID-19 за неделю 05:30
Под Братском шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками 05:17
Диетолог Бобровский рассказал, в каких случаях сыр вредит организму 05:09
В Иркутске на маршруте загорелся автобус с пассажирами 04:55
В Приморье спасли травмированного тигренка 04:49
Нефть марки Brent на бирже ICE подорожала до 84,01 доллара за баррель 04:29
Депутат Бундестага назвал иррациональными требования об отказе от "СП-2" 04:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
12.01.2022 08:17
Рубрика: В мире

Премьер Казахстана: Новому правительству предстоит вывести страну из кризиса

Текст: Юрий Когалов
Главная задача правительства Казахстана - вывести страну из кризиса. Об этом заявил назначенный премьером Алихан Смаилов на первом заседании нового кабинета министров.
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Фото: ТАСС Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Фото: ТАСС
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Фото: ТАСС

"Мы должны оправдать высокое доверие главы государства в этот трудный для всей страны момент. Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики и противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон, вывести страну из масштабного кризиса", - отметил премьер-министр. По словам Смаилова, настолько сложные задачи в нынешних условиях не приходилось решать еще ни одному правительству.

Фото: Пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Токаев обозначил первоочередные проблемы Казахстана

Премьер тут же поручил проработать вопросы повышения правовой защиты полицейских, усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма. Перед министерством обороны он поставил задачу разработать предложения по реформированию вооруженных сил и разведсообщества, повышения обороноспособности армии. А министерство национальной экономики должно в ближайшие дни представить проект программы действий правительства на текущий год. "Планируемые меры в программе должны быть достижимыми в текущем году и проработанными на качественно высоком уровне",- отметил Смаилов.

Напомним, в начале января в Казахстане начались протесты против повышения цен на газ для автомобилей, затем они переросли в беспорядки, нападению подверглись здания госорганов. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, а 11 января утвердил новый состав кабмина. Свои посты сохранили десять министров, в том числе глава МИД Мухтар Тлеуберди и руководители силовых ведомств: министр обороны Мурат Бектанов, глава МЧС Юрий Ильин и министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

В мире экс-СССР Казахстан Массовые беспорядки в Казахстане

Главное сегодня

Володин рассказал об ожидаемом ответе США на предложения России
Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане
Посол РФ призвал США отказаться от агрессивной риторики и подумать о будущем
МВД: Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков
В Екатеринбурге 93 школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Как и откуда в Казахстан пришел террор
Читатели The Times высмеяли адмирала за его слова о российских подлодках