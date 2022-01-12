Премьер Казахстана: Новому правительству предстоит вывести страну из кризиса

Главная задача правительства Казахстана - вывести страну из кризиса. Об этом заявил назначенный премьером Алихан Смаилов на первом заседании нового кабинета министров.

"Мы должны оправдать высокое доверие главы государства в этот трудный для всей страны момент. Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики и противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон, вывести страну из масштабного кризиса", - отметил премьер-министр. По словам Смаилова, настолько сложные задачи в нынешних условиях не приходилось решать еще ни одному правительству.

Премьер тут же поручил проработать вопросы повышения правовой защиты полицейских, усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма. Перед министерством обороны он поставил задачу разработать предложения по реформированию вооруженных сил и разведсообщества, повышения обороноспособности армии. А министерство национальной экономики должно в ближайшие дни представить проект программы действий правительства на текущий год. "Планируемые меры в программе должны быть достижимыми в текущем году и проработанными на качественно высоком уровне",- отметил Смаилов.

Напомним, в начале января в Казахстане начались протесты против повышения цен на газ для автомобилей, затем они переросли в беспорядки, нападению подверглись здания госорганов. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, а 11 января утвердил новый состав кабмина. Свои посты сохранили десять министров, в том числе глава МИД Мухтар Тлеуберди и руководители силовых ведомств: министр обороны Мурат Бектанов, глава МЧС Юрий Ильин и министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.