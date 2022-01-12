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12.01.2022 13:09
Рубрика: Общество

Проект Мосприроды стал победителем премии им. В. И. Вернадского

Текст: Ирина Огилько
Проект Мосприроды видеоподкаст "Digital Camp "Зеленый вектор" победил в номинации "Просвещение как путь к устойчивому развитию". Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Конкурс проходил среди проектов в сфере охраны окружающей среды, энерго- и ресурсосбережения, внедрения наилучших доступных технологий, формирования экологической культуры и развития экологического образования. Лауреатами стали реализованные проекты, доказавшие свою эффективность. Проекту Мосприроды пришлось конкурировать с 280 проектами из 68 регионов России.

Глава Минприроды: Полезные ископаемые в России никогда не закончатся

Отметим, что запустили Digital Camp "Зеленый вектор" в июле 2021 года. Это серия коротких сюжетов на экотему, которую можно слушать в любое время, так как они были представлены в записи. Их цель - повышение уровня экологической культуры и доступности экологической информации.

С июля по август этого года вышел 21 видеоподкаст на три темы: "Правильные экопривычки", "Мир растений", "Дикие животные". Их посмотрели более 65 000 раз. Особенно понравились видео о заповедных местах Крылатских холмов, о зеленых старожилах "Деревья-патриархи", о "Пчелиной семье" и о бобрах Крылатских холмов и другие. Затем стартовала вторая часть, состоящая из 7 выпусков. Новый цикл видеолекций стартовал 27 сентября. На этот раз решено было затронуть серьезные экологические вопросы, ориентируясь на взрослую аудиторию. В общей сложности подкасты посмотрели более 100 000 раз.

Стати, посмотреть видеоролики победителя можно на странице департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в Instagram в разделе IGTV, на официальном сайте и на YouTube-канале Мосприроды в плейлисте "Зеленый вектор".

Общество Экология

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