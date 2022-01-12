Путин обсудил с правительством коронавирус, индексацию пенсий и газификацию

Угроза новых вспышек коронавируса, индексация пенсий и газификация регионов стали главными темами первого в этом году совещания президента Владимира Путина с правительством, которое прошло в режиме видеоконференции. Новые меры по борьбе с "омикроном" будут подготовлены кабмином уже к концу недели.

"Омикрон": новая волна

У России есть две недели для подготовки к подъему заболеваемости COVID-19 из-за нового штамма, заявил Владимир Путин. Он отметил, что новогодние праздники, очевидно, скажутся на эпидемической ситуации в стране. "Мы видим, что происходит в мире, как я уже сказал вначале, это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться (к новым вспышкам заболевания. - Прим. "РГ".). Есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь, - это общение людей, поездки в этот каникулярный период за границу, в том числе и в страны со сложной эпидобстановкой, поэтому нужно быть к этому готовыми", - сказал он.

Президент подчеркнул, что ситуация очень сложная и тема борьбы с ковидом продолжает оставаться актуальной, причем не только в РФ, но и по всему миру. "Мы видим, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки - свыше миллиона заболевших, миллион триста уже, по-моему. В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом "омикрон", - рассказал он. Поэтому к возможному всплеску "омикрона" в России необходима готовность больничной сети и промышленности, а также наращивание тестирования и вакцинирования, поручил Путин. Президент еще раз заявил, что "Спутник V" справляется с коронавирусом эффективнее других мировых вакцин. "Во всяком случае, нейтрализация вируса очевидна", - сказал он. Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина проработать вопрос прививочной кампании с регионами в самое ближайшее время.

Глава государства также поручил правительству активизировать работу по углубленной диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом. Он напомнил, что в прошлом году планировалась диспансеризация 9,5 млн человек, в итоге ее прошли менее 2 млн. "Поэтому нужно не то что вернуться, а заняться этим поактивнее", - сказал он. Вице-премьер правительства Татьяна Голикова подтвердила, что новый подъем заболеваемости ковидом из-за штамма "омикрон" в России неизбежен. На сегодняшний день в стране выявлено порядка 698 случаев заражения штаммом "омикрон", большинство из них приходится на Московский регион, сообщила Голикова.

По словам вице-премьера, столица первой столкнется с ростом заболеваемости ковидом из-за нового штамма. "Поэтому мы предполагаем, что при такой контагиозности показатели заболеваемости и выявляемости новой коронавирусной инфекции могут быть кратно превышены", - сказала она. Новые меры по борьбе с "омикроном", которые потребуются в случае неблагоприятного развития ситуации с новым штаммом, будут подготовлены правительством РФ до конца недели, сообщила Голикова. "Мы отрабатываем дополнительные мероприятия реагирования, срочного реагирования, в том числе финансового обеспечения того, что, возможно, если неблагоприятный сценарий подтвердится, нам необходимо будет реализовывать", - сказала она.

Пенсии - выше инфляции

Индексация пенсий стала еще одной темой, которая обсуждалась на совещании. Президент отметил, что этот вопрос социального характера касается миллионов граждан России. "Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции - сейчас она смотрится как 8,4 процента - на 8,6 процента, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение", - сказал он.

Президент поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6 процента

Путин подчеркнул, что принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.

За газификацию ответят губернаторы

Качество жизни миллионов россиян зависит от реализации программы газификации, заявил Владимир Путин. "Я прошу и правительство, и "Единую Россию", и вообще общественные организации в целом подключиться самым активным образом", - сказал он.

Уровень газификации в России по итогам 2021 года достиг 72 процентов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Он также напомнил, что распоряжением президента поставлена задача поэтапного завершения газификации к 2030 году. Для достижения этой цели правительство утвердило "дорожную карту" по внедрению социально-ориентированной газификации и газоснабжения субъектов РФ. "Целевым показателем является доведение уровня газификации к 2030 году до 83 процентов", - добавил Новак. Он также сообщил, что правительство поручило ФАС не допустить рост цен на газовое оборудование. "Нами выявляются случаи роста стоимости газоиспользующего оборудования. Это происходит на фоне увеличения количества заявок в четыре раза, что вызвало рост спроса на оборудование", - отметил он. Новак подчеркнул, что правительство внимательно следит за ситуацией с ценами в этой сфере.

В свою очередь секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение о том, чтобы губернаторы возглавили штабы по газификации. "Вчера на федеральном штабе по газификации мы пришли к единому мнению, что региональные штабы по газификации должны возглавить главы субъектов. На сегодняшний день только три главы субъекта возглавляют региональные штабы, просили бы вас поддержать это предложение", - сказал он, обращаясь к президенту.

Еще одно предложение Турчака, прозвучавшее на совещании, - сделать бесплатным газ для Вечных огней. "Порядок работы Вечных огней четко не определен. В результате это уже несколько раз приводило к случаям, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены. В ручном режиме мы эти вопросы оперативно решали. Однако очевидно, что требуется системное решение. Предлагаем на нормативно-правовом уровне установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней", - пояснил он. "Предложения, которые сформулированы, безусловно, будут поддержаны", - отреагировал Путин.

Законы для граждан и бизнеса

Около 60 процентов принятых в РФ в 2021 году законов основаны на запросах граждан и бизнеса, рассказал на совещании вице-премьер - руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко. Он отметил, что в прошлом году глава государства подписал 505 принятых Госдумой федеральных законов, из которых 289 (57 процентов) приняты по инициативе правительства. "Все инициативы правительства РФ по законопроектной деятельности базируются на реальных запросах граждан и бизнеса и на базе той информации, которую мы собирали", - добавил он. Григоренко напомнил, что среди ключевых принятых законов - повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) чуть более чем на тысячу рублей - с 12 792 рублей до 13 890. Также был принят важный закон, направленный на решение вопросов защиты прав застрахованных лиц в случае неправомерного перевода пенсионных накоплений из одного государственного пенсионного фонда в другой.

Владимир Путин в свою очередь заявил, что необходимо отладить работу по применению новых законов таким образом, чтобы они положительно сказались на экономике страны и жизни людей. "Законы нужные и своевременные. Но закон законом, а нужно наладить правоприменительную практику так, чтобы все это работало в жизни и давало ту отдачу, которую мы от этого ожидаем для страны, для экономики, для наших людей", - сказал он.

Полеты по стране идут без сбоев

Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2021 году составил 112 млн человек, доложил президенту глава Минтранса России Виталий Савельев. Таким образом, относительно 2020 года, когда российские авиакомпании перевезли 69,2 млн человек, прошлогодний пассажиропоток вырос на 62 процента, в сравнении с показателем докоронавирусного 2019 года (128 млн человек) он упал почти на 13 процентов.

Внутренние перевозки, по словам министра, в 2021 году достигли 89 млн пассажиров, что на 59 процентов больше, чем в 2020-м, и на 22 процента - чем в 2019-м. Роста показателя удалось достичь благодаря системе субсидирования перевозок, отметил Савельев. Всего в прошлом году из бюджета было выделено 21,9 млрд руб., 63 процента этой суммы - на поддержку перелетов на Дальний Восток. В 2022 году объем субсидирования авиаперевозок в России составит 27,5 млрд рублей. Это позволит перевезти около 5 млн пассажиров. "В 2022 году для обеспечения доступности авиаперевозок реализуется три программы государственной поддержки: это повышение доступности авиаперевозок граждан, развитие региональных перевозок и субсидирование авиакомпании "Аврора", - пояснил Савельев. "Надеюсь, все будет работать без сбоев, своевременно", - отреагировал на доклад Владимир Путин.

ЧП на "Листвяжной" - решить проблемы людей

Владимир Путин потребовал неформально и индивидуально подходить к решению проблем пострадавших и родственников погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Так президент отреагировал на доклад губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева о том, как оказывается поддержка людям после ЧП на "Листвяжной". "Работа, безусловно, должна быть исключительно индивидуальной, потому что в жизни очень много вопросов, сложностей, мы не думаем о них, когда не сталкиваемся с проблемами подобного рода, а потом оказывается, что решить эти вопросы можно только в тесном контакте с теми людьми, от которых зависит принятие тех или иных решений и которые должны подходить к решению этих вопросов неформально", - обратил внимание Путин. Он подчеркнул, что в случае если что-то будет нужно от правительства, от президента, необходимо незамедлительно обращаться. "Новый год - это светлый праздник, связанный с надеждами на лучшее будущее, впереди у нас еще и Новый год по старому стилю, но у кого-то праздник, а у кого-то беда и трагедия. Конечно, нужно сделать все, чтобы людей поддержать в этот сложный для них период времени", - отметил президент.

Сколько денег понадобится на индексацию пенсий выше инфляции

Индексация страховых пенсий в 2022 году была предусмотрена на уровне 5,9%. В бюджете Пенсионного фонда на это предусмотрено 377 млрд рублей, отметили в минфине. С учетом поручения президента проиндексировать пенсии выше инфляции - на уровне 8,6% - дополнительно в 2022 году потребуется еще 172,7 млрд рублей, добавили в ведомстве. Таким образом, общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в нынешнем году составит 549,7 млрд рублей.

С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля, заявил глава минтруда Антон Котяков. По словам председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского, деньги в виде прибавки пойдут на ежедневные расходы (на оплату коммунальных услуг, продуктов, лекарств) и быстро вернутся в экономику. "Таким образом, государство выполняет не только социальную, но и экономическую задачу, повышая покупательную способность более 30 млн пенсионеров", - подчеркивает Рязанский.

Решение президента индексировать пенсии выше инфляции как раз окажет поддержку доходам населения в текущих условиях, уверены в минэкономразвития.

Как отмечает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах, любая выплата или доплата разгоняет инфляцию. "Но в данном случае речь идет о поддержании доходов незащищенных слоев населения, поэтому этот аргумент тут неуместен", - уточняет эксперт.

По словам директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва, поручение об индексации пенсий выше уровня инфляции связано с высокими темпами роста цен. Эксперт отметил, что в прогнозе бюджета закладывался более низкий уровень инфляции, однако по итогам года стало очевидно, что она превысит 8%. "Индексация пенсий позитивно отразится на возможности граждан компенсировать увеличение расходов. У государства есть для этого необходимые финансовые ресурсы", - отметил Широв.

Подготовили Ольга Игнатова, Алексей Любовецкий, Роман Маркелов