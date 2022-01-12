Путин поддержал предложение ЕР сделать бесплатным газ для Вечных огней

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил установить нулевой размер платы за газ для Вечных огней. С такой инициативой он выступил на совещании с правительством с участием президента.

Он отметил, что газ для Вечных огней поставляется как "Газпромом", так и независимыми поставщиками. Но четкий порядок работы таких огней не установлен. "В результате это уже несколько раз приводило к случаям, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены. В ручном режиме мы эти вопросы оперативно решали", - пояснил он. Турчак подчеркнул, что требуется системное решение вопроса. Он добавил, что с председателем "Газпрома" Алексеем Миллером такой подход согласован.

Секретарь генсовета ЕР также выступил с предложением и о том, что региональные штабы по газификации должны возглавить главы субъектов.

"Предложения, которые сформулированы, безусловно будут поддержаны. От этого зависит качество жизни наших граждан", - отреагировал Путин.