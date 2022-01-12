"Принятые ранее решения не позволят людям покрыть расходов, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции - проиндексировать пенсии на чуть даже выше инфляции", - сказал президент.
Путин отметил, что сейчас инфляция запланирована на уровне 8,4 процента. Поэтому проиндексировать пенсии необходимо на 8,6 процента - с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет.