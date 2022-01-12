Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время принять все необходимые решения, чтобы проиндексировать пенсии даже чуть выше уровня инфляции. Президент отметил, что эта тема касается миллионов россиян.

"Принятые ранее решения не позволят людям покрыть расходов, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции - проиндексировать пенсии на чуть даже выше инфляции", - сказал президент.

Путин отметил, что сейчас инфляция запланирована на уровне 8,4 процента. Поэтому проиндексировать пенсии необходимо на 8,6 процента - с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет.