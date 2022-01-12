Путин принял участие в торжественном заседании к 300-летию прокуратуры

Владимир Путин лично принял участие в торжественном заседании, посвященном 300-летию российской прокуратуры. Президент поздравил всех участников с этой исторической датой и отметил, что главная задача прокурора в том, чтобы результаты надзора положительно сказывались на жизни россиян.

"Поздравляю вас со столь знаменательной вехой, с профессиональным праздником. Самые добрые слова, конечно, всем, для кого служение закону и Отечеству стало делом жизни и судьбой, кто и в этот праздничный день ведет прием граждан, реагирует на нарушения правопорядка, участвует в судебных заседаниях, защищает интересы людей, всего нашего общества", - заявил глава государства. Путин подчеркнул, что образованная Петром I прокуратура стала высшим надзорным органом страны. "Смотреть накрепко", - именно так писал Петр в одном из своих указов, в которых определялся смысл и сам характер работы прокурора", - напомнил президент. Президент считает важным сохранение широких надзорных функций прокуратуры и отказ от идеи сведения их лишь к гособвинению в суде. "Отмечу, что на этом сложном, переходном этапе звучали предложения свести функции прокуратуры лишь к поддержанию гособвинения в суде. Однако широкие надзорные полномочия ведомства были все-таки сохранены, и прокуроры в дальнейшем многое сделали для укрепления правового и экономического единства страны", - сказал он.

Одна из приоритетных функций ведомства - противодействие коррупции, экстремизму и другим видам преступлений. "Именно прокуратуре доверена координация действий всех правоохранительных органов в борьбе с криминальной угрозой, и надо эффективнее использовать предоставленные вам широкие полномочия: на всех этапах - от профилактики и выявления преступлений до поддержания обвинения в суде - действовать грамотно, твердо, последовательно", - заявил Путин. В своем выступлении президент также призвал быстро и внимательно реагировать на любые ущемления социальных прав граждан, добиваться своевременных и в полном объеме выплат зарплат, положенных пособий и компенсаций. Кроме того, люди должны получать качественную медицинскую помощь, подчеркнул Путин. "В первую очередь это касается, конечно же, инвалидов и пенсионеров, детей-сирот, малоимущих и многодетных семей", - сказал он. Еще одна важная задача - защита прав предпринимателей. "Благодаря прокурорскому вмешательству за 13 лет действия закона в сфере государственного контроля бизнес избавлен от миллионов необоснованных проверок. Надо не останавливаться на достигнутом, а активизировать такую работу, вести ее дальше. От этого во многом зависит предпринимательский и инвестиционный климат", - отметил Путин. Глава государства также обратил внимание на необходимость усиления надзора и за соблюдением законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы. "Эту работу нужно вести во взаимодействии с другими государственными структурами, общественными и правозащитными организациями", - поручил он. Путин подчеркнул, что по всем ключевым направлениям прокурорский надзор должен носить упреждающий характер. "Нужно не только пресекать отдельные нарушения закона, но и видеть системные проблемы - это также один из путей повышения эффективности вашей работы", - указал президент. Глава государства также рассчитывает, что российские прокуроры будут вести работу в международных инстанциях на самом высоком уровне. "Летом 2021 года Генеральная прокуратура наделена новыми важными полномочиями. Имею в виду представительство интересов нашей страны в межгосударственных органах, иностранных и международных судах и арбитражах. Фактически это создает дополнительные механизмы защиты интересов России и прав наших граждан", - подчеркнул Путин.

Генеральный прокурор Игорь Краснов в свою очередь сообщил, что за 20 лет в прокуратуру России поступило более 80 млн обращений. "Большинство из них пронизано надеждой на помощь. И очень многим людям она реально оказана", - сказал он. Краснов также добавил, что за этот период для устранения нарушений закона внесены 35 млн протестов, исков, представлений и других мер реагирования. "За каждым таким актом кропотливая работа прокуроров по защите трудовых и иных социальных прав граждан, обеспечению законности в сферах здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, экологии и многих других областях", - сообщил Генпрокурор. Он заверил, что надзорное ведомство будет и впредь эффективно отстаивать интересы России. "Сегодня органы прокуратуры являются надежной опорой российской государственности. Уверен, что, имея за плечами 300-летний опыт работы, прокуроры всегда будут стоять на страже закона и успешно решать поставленные задачи любого уровня сложности", - сказал Краснов.