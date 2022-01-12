Путин призвал прокуроров активнее защищать права бизнеса

Президент РФ Владимир Путин призвал органы прокуратуры активизировать работу по защите прав бизнеса.

"От этого во многом зависит предпринимательский и инвестиционный климат, в целом успешное динамичное развитие национальной экономики", - подчеркнул он, выступая на торжественном собрании по случаю 300-летия ведомства.

На этом направлении достигнуты определенные результаты, заметил глава государства. Благодаря прокурорскому вмешательству за 13 лет действия закона в сфере государственного контроля бизнес избавлен от миллионов необоснованных проверок. "Надо не останавливаться на достигнутом", - подчеркнул Путин.