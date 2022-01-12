Путин призвал прокуроров усилить надзор в местах лишения свободы

Необходимо усилить надзор за соблюдением законности в местах лишения свободы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном заседании, посвященном 300-летию со дня образования органов прокуратуры.

Эту работу в учреждениях уголовно-исполнительной системы прокуратура должна вести во взаимодействии с другими государственными структурами, добавил глава государства.

Кроме того, необходимо координировать усилия в этом направлении с общественными и правозащитными организациями, поставил задачу он.