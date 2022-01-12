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12.01.2022 13:20
Рубрика: Происшествия

Путин призвал прокуроров усилить надзор в местах лишения свободы

Текст: Татьяна Замахина

Необходимо усилить надзор за соблюдением законности в местах лишения свободы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном заседании, посвященном 300-летию со дня образования органов прокуратуры.

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Эту работу в учреждениях уголовно-исполнительной системы прокуратура должна вести во взаимодействии с другими государственными структурами, добавил глава государства.

Кроме того, необходимо координировать усилия в этом направлении с общественными и правозащитными организациями, поставил задачу он.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Генпрокуратура Президент Администрация Президента

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