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Три века российской прокуратуры
Три века российской прокуратуры
12.01.2022 13:11
Рубрика: Власть

Путин: Прокуроры должны ориентироваться прежде всего на запросы людей

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников прокуратуры с 300-летием основания надзорного ведомства и назвал приоритеты работы прокуроров.

По его мнению, они "должны ориентироваться прежде всего на запросы людей, на решение тех проблем, которые волнуют больше всего". "Прежде всего, нужно быстро и внимательно реагировать на любые ущемления социальных прав граждан, добиваться своевременных и в полном объеме выплат зарплат, положенных пособий, компенсаций, чтобы люди получали качественную медицинскую помощь", - указал глава государства. "В первую очередь это касается инвалидов, пенсионеров, детей-сирот, малоимущих и многодетных семей", - добавил он.

Фото: Павел Львов/ РИА Новости
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В последние годы деятельность прокуроров стала более открытой, наступательной и результативной, считает президент. "За прошедшие десятилетия только в рамках общего надзора за исполнением законов прокуроры выявляют ежегодно и пресекают порядка 4 млн нарушений закона, восстанавливают права людей, добились возвращения в федеральный бюджет миллиардов рублей", - перечислил Путин. "В прошлом году число обращений граждан в органы прокуратуры составило более 5 млн, а это значит, что люди видят и ценят ваши усилия. И важно оправдать это доверие", - отметил он.

"Все это значимые показатели для страны. Вместе с тем рассчитываю, что вы будете решать поставленные задачи еще более оперативно и качественно. Главным ценностным ориентиром для вас всегда будут служить порядок и справедливость, защита человека, его прав, свобод и законных интересов", - заключил глава государства.

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