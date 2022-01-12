Путин заявил, что "Спутник V" эффективнее других вакцин

На совещание с правительством президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно наращивать тестирование и вакцинирование. Он отметил, что по этой теме разговаривал с губернаторами, и есть вопросы, которые нужно оперативно решать. Путин подчеркнул, что вакцина "Спутник V" работает эффективно.

"Может быть, даже эффективнее других вакцин, которые применяются в мире, во всяком случае нейтрализация вируса очевидна", - сказал он.

Ранее Путин также заявил, что Россия находится в преддверии новых вспышек коронавируса, и есть пара недель, чтобы к этому подготовиться.