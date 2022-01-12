Путину дадут рекомендации по работе при ухудшении эпидситуации

В связи с прогнозом об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране из-за штамма коронавируса "омикрон" специалисты подготовят рекомендации по организации работы президента, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Безусловно, все меры, связанные с безопасностью, эпидемиологической безопасностью президента будут приниматься. Это обязательно", - подчеркнул он.

Сотрудников администрации президента при этом переводить на удаленную работу не планируется, заверил Песков.

"Что касается администрации, это такой непрерывный рабочий процесс, но, конечно, тоже потенциально готовимся к тому, что может количество заболевших увеличиваться", - сказал представитель Кремля.