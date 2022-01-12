Раймонд Паулс: Потеряв российский рынок, Латвия стала "глухой провинцией"

Знаменитый латвийский композитор Раймонд Паулс, который отмечает сегодня свой 86-й день рождения, считает, что Латвия без трансляций российских телеканалов и выступлений российских звезд стала провинцией Запада.

"Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас, - сказал он в интервью местной газете Neatkarīgā Rīta Avīze. - Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали провинцией не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока".

Паулс высказался против запрещения ретрансляций российских телеканалов на территории Латвии. "У нас есть общественное радио и общественное телевидение - как бы самостоятельные учреждения, которые содержит государство. Учреждения, чья задача - сохранять латышский язык и латышскую культуру, латышскую музыку и театр. И теперь на пару этих учреждений приходится не один совет, а аж два: Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) и Совет по общественным электронным СМИ (СОЭСМИ)", - сказал он.

"Ну и что делает НСЭСМИ? - Закрывает русские каналы. Простите, что это за театр? Любой человек может в интернете найти все русские передачи, какие только пожелает. А эти советы что-то сделали, чтобы улучшить передачи на общественном радио или телевидении?"

Также он посоветовал членам правительства не участвовать в выборах в Сейм.

Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге. С 1989 по 1993 год он занимал пост министра культуры Латвии. Песни на его музыку исполняют известные российские звезды - Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, София Ротару, Эдита Пьеха, Валерий Леонтьев, Лариса Долина и другие.