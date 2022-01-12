Разрушают суставы: Какие три продукта стоит убрать прямо сейчас

Ситуация, когда из-за боли в суставах приходится отказываться от пробежек, плавания, других физических нагрузок, что, в свою очередь, чревато появлением лишнего веса и другими дополнительными проблемами, знакома многим. При этом препараты, помогающие облегчить состояние, не способны снизить частоту и интенсивность боли.

В этом случае необходимо задуматься об изменении диеты, исключив продукты, связанные с воспалением, считает директор Центра артрита и опорно-двигательного аппарата в клинике Кливленда, доктор медицинских наук, ревматолог Элейн Хусни. Об этом пишет портал EatThis.

В первую очередь стоит отказаться от сладкого из магазинов. А если что-то покупать, то обращать внимание на продукты с небольшим сроком годности. Так, например, десерты, которые могут храниться на полках неделями, лучше обходить стороной.

"Стоит снизить, а лучше вовсе исключить концентрированные сладости", - подчеркнула доктор медицинских наук.

Кроме того, рекомендуется убрать из рациона продукты с транжирами (они связаны с воспалительными процессами в кишечнике) и сладкую газировку. Последняя также повышает риск развития сахарного диабета, уточнила врач.