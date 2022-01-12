Белорусские актеры покажут в Туле лучшие свои постановки

С 12 по 16 января на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра выступают российские актеры: в рамках гастрольного проекта "Старый Новый год с Тульским академическим театром драмы" белорусам покажут четыре спектакля.

К слову, артисты из Тулы приезжают с гастролями в Минск не впервые. Как рассказали в музыкальном театре, туляки очень рады вернуться к любимому минскому зрителю с новыми спектаклями и поговорить на вечные темы: о порядочности, чести, благородстве и, конечно же, о любви.

В эти же дни в Туле будут проходить спектакли минчан. Белорусы привезли россиянам пять лучших своих постановок. В их числе оперетта "Сильва" Имре Кальмана, являющаяся одной из визитных карточек театра.

Кроме того, артисты Белорусского государственного академического музыкального театра подготовили для российских поклонников праздничный концерт "Звезды театра сияют для вас".