Культура
12.01.2022 13:30

Белорусские актеры покажут в Туле лучшие свои постановки

Фото: Белорусский государственный академический музыкальный театр Фото: Белорусский государственный академический музыкальный театр
Фото: Белорусский государственный академический музыкальный театр

С 12 по 16 января на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра выступают российские актеры: в рамках гастрольного проекта "Старый Новый год с Тульским академическим театром драмы" белорусам покажут четыре спектакля.

Фото: youtube
На экраны России и Беларуси выходит мультфильм "Даже мыши попадают в рай"

К слову, артисты из Тулы приезжают с гастролями в Минск не впервые. Как рассказали в музыкальном театре, туляки очень рады вернуться к любимому минскому зрителю с новыми спектаклями и поговорить на вечные темы: о порядочности, чести, благородстве и, конечно же, о любви.

В эти же дни в Туле будут проходить спектакли минчан. Белорусы привезли россиянам пять лучших своих постановок. В их числе оперетта "Сильва" Имре Кальмана, являющаяся одной из визитных карточек театра.

Кроме того, артисты Белорусского государственного академического музыкального театра подготовили для российских поклонников праздничный концерт "Звезды театра сияют для вас".

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2022 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»