Бросивший файер в полицейских в Москве получил 5 лет колонии

Тверской суд Москвы приговорил участника несогласованной акции 23 января Вячеслава Игумнова к 5 годам колонии общего режима. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Тверского суда, Игумнова признали виновным по двум статьям УК РФ о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также применении насилия к представителям власти. За хулиганство суд назначил ему 4 года лишения свободы, а за нападение на полицейских - 2 года колонии. Путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил ему наказание в виде 5 лет в исправительной колонии общего режима.

Ранее во время прений сторон прокурор просил приговорить его к 8 годам колонии. То, что совершил 21-летний Игуменов, было снято его же товарищами на телефон во время несанкционированной акции в Москве год назад 23 января рядом с Большой Дмитровкой. С криком "граната" он бросил зажженный файер в полицейских, которые стояли в оцеплении. Игумнова нашли и задержали уже через неделю, после чего 1 февраля Пресненский суд отправил его под стражу. Сам Игуменов на видео допроса раскаивался и просил больше не повторять то, что сделал он, а также не ходить на несанкционированные митинги.