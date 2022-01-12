Дома в районах Нагатинский и Нагатино-Садовники не остались без тепла

В ряде СМИ и социальных сетях прошла информация, что ряд домов в районах Нагатинский и Нагалотино-Садовники остались без тепла. Однако комплекс городского хозяйства заявляет, что эта информация не соответствует действительности: жителей быстро переключили на резервные источники.

"Распространяемая информация об отсутствии отопления в жилых домах в районах Нагатинский и Нагатино-Садовники не соответствует действительности, - пишет Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы. - Утечка теплоносителя на участке теплосети по адресу: ул. Речников, 18 локализована. Проводятся ремонтные работы. Сильное парение было вызвано низкими температурами наружного воздуха. Теплоснабжение потребителей не нарушено".

При переходе на резервную схему у отдельных потребителей могло наблюдаться кратковременное снижение параметров теплоснабжения.