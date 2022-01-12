Два человека, в том числе сотрудник ДПС, пострадали в ДТП на МКАД

Крупная авария произошла на внешней стороне МКАД. В аварии пострадали два человека, включая сотрудника ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Авария произошла в 6.20 на 80-м километре внешней стороны МКАД. Сотрудники ДПС оформляли дорожную аварию двух грузовиков "Камаз" и "ГАЗель", причем в аварии не было пострадавших. В этот момент на стоящий автомобиль ГИБДД, прикрывавший место аварии, совершил наезд грузовик "Вольво", после чего произошло возгорание патрульного автомобиля и "ГАЗели"

Пострадали сотрудник Госавтоинспекции и водитель автомобиля "ГАЗель", травмы у них не тяжелые. Они получили ушибы. По факту ДТП проводится проверка, на месте работают правоохранительные органы. Движение в районе аварии затруднено.