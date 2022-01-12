Где в столице москвичей ждут всепогодные лыжные трассы

Погода этой зимой москвичей балует: морозец и снегопады позволяют любителям лыжных прогулок прокладывать трассы почти от подъезда. Правда, качество таких лыжных троп оставляет желать лучшего. Если же хочется покататься с комфортом, то лучше всего отправиться на официальную лыжную трассу. Их в этом году в столице как никогда много - 380 маршрутов общей протяженностью 616 км, причем 13 из них всепогодные! Что это за необычные лыжни, как они устроены и где расположены, расскажем в этом материале.

История

Первая всепогодная лыжная трасса появилась в 2016 году в парке "Сокольники". Была она длиной всего 1,5 километра. Покататься на необычном маршруте приезжали не только москвичи, но и из других регионов. Видя популярность трассы, городские власти год спустя в этом же парке создали еще один такой же всепогодный маршрут - уже трехкилометровый. Теперь их уже 13 в разных парках столицы. Но, как уверяют в администрации "Сокольников", самая популярная по-прежнему первая трасса. И действительно, выбравшись туда с сыном вечером в сочельник, мы обнаружили немало и других любителей лыжных прогулок. "Как лыжня?" - интересуемся у первого встречного - молодого человека с огромным рюкзаком за плечами. "Отличная, скольжение сказочное. Причем оно здесь всегда такое, не важно, оттепель или трещат морозы, - поделился Кирилл Загорский, житель района Сокольники. - Я по вечерам после работы сюда на часок обязательно заглядываю, этих полутора километров хватает для отличной разминки. А рюкзак - для утяжеления". Еще одна лыжница Марина Бурова, из Таганского района, рассказала, что "Сокольники" любит с детства, когда приезжала покататься на лыжах еще с дедом: "Эта лыжня с искусственным снегом всегда в хорошем виде, я ее люблю, каждый год жду, когда она откроется. Здесь все удобно - и прокат недалеко, и вендинговые аппараты с кофе рядом".

Как устроено

Для того чтобы создать трассу с искусственным снегом, требуются вода, электричество и специальная снежная пушка или снегогенератор. И если в парке "Сокольники" снег делают из технической воды, то в других парках, как, например, в Братеевской пойме или в парке 850-летия Москвы, воду для производства снега берут прямо из Москвы-реки. На ощупь искусственный снег более плотный, технике его проще формировать. Основа трассы может быть любой: хоть земля, хоть асфальт. Но создавать будущую лыжню можно только при устойчивой минусовой температуре не ниже -7 градусов. Каждый "настрелянный" слой снега будущей трассы утюжат. Высота такой основы должна быть не менее 25 сантиметров. Затем специальной насадкой у тех же ратраков прокладывают саму лыжню. К слову, трассы для спортивных соревнований в Европе делают точно таким же способом. Например, в Дюссельдорфе, где проходит ежегодный этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ирина Огилько

Такой искусственной подушке не страшен и легкий плюс. Снег остается высокого качества, причем наледи на нем не образуется. Хотя в тех же "Сокольниках" на плакатах возле трассы написано, что использовать ее можно только не выше 0 градусов. Но, как рассказали "РГ" в пресс-службе парка "Сокольники", трасса проходит ежедневный технический осмотр. Если обнаружены дефекты, тот же ратрак и новая порция искусственного снега их устраняет. Не страшен такой конструкции и снегопад. После него снова утюжит трассу спецтехника. А вот пешеходам или велосипедистам на такую трассу вход запрещен - и ботинками, и резиной покрышек трассу можно испортить. Поэтому почти все столичные всепогодные трассы специально огорожены. При входе на них стоит запрещающий знак для передвижения пешеходов или велосипедистов. Все всепогодные трассы Москвы освещены и бесплатны для пользователей. Различаются они лишь протяженностью и наличием дополнительных услуг.

Биатлон как бонус

По данным замгенерального директора ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" Дмитрия Ляшенко, в парке 850-летия Москвы все 7,5 километра лыжной трассы оборудованы специальной подсветкой, которую не выключают до утра. Из фишек трассы здесь то, что часть ее могут использовать биатлонисты. Так, из 7,5 километра - 3,5 километра - биатлонический круг со стрельбищем. Для тех, кто хочет научиться биатлону, есть большой биатлонно-лыжный комплекс "Марьино", где можно взять напрокат инвентарь, а также нанять тренера для обучения лыжным видам спорта. Для детворы есть специальная детская спортивная секция. А занятия проводят не только обычные тренеры, но и приглашенные звезды отечественного биатлона.

Еще одна лыжная трасса с возможностью одновременно заниматься лыжами и биатлоном в этом сезоне появилась и в самом центре города - в "Лужниках". Трасса расположена на парковке Южного спортивного сектора. "Трассу специально готовили снежными пушками, за ее качеством все время следят специалисты. Благодаря этому минувшая оттепель никак не сказалась на качестве покрытия, - рассказала "РГ" представитель организатора трассы Валентина Паринова. - Вход на трассу бесплатный, она подходит и для тех, кто просто приходит покататься на лыжах, и для тех, кто занимается биатлоном. К нам можно прийти в любом возрасте и заниматься бесплатно. Те, у кого нет своих лыж, могут их взять напрокат. А вот со своим спортивным оружием приходить нельзя, мы выдаем его в прокате и только с тренером. Кстати, у нас запланированы в январе и в феврале мастер-классы с известными спортсменами". Длина этой трассы 2,02 километра, при трассе есть раздевалка, туалеты и пункты питания. Работает новый комплекс с 10.00 до 22.00 до 28 февраля.

Пейзаж в подарок

Покататься можно не только по лесу, как, например, в "Сокольниках" или в Братеевской пойме, но и по открытым пространствам с видом на город. Такие всепогодные лыжни проложены в Митинском ландшафтном парке и в парке Олимпийской деревни.

Для новичков

Для тех, кто только делает первые шаги в лыжном спорте, подойдет самая короткая всепогодная лыжная трасса. Расположена она в парке "Северное Тушино". Ее длина всего 300 метров. Кстати, недалеко от нее есть еще одна необычная трасса - "Лазурная". Она подходит для маломобильных спортсменов.

Стоимость

Вход - бесплатный

Прокат (ботинки, лыжи, палки) - от 200 рублей в час. Залог - паспорт или 4 тысячи рублей.

Тренер - от 1 тысячи рублей за час занятий.